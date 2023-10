Poco antes de las 19 horas del martes, una salva de cohetes iluminó el oscuro cielo sobre Gaza. Los videos analizados por The Associated Press muestran cómo uno de ellos se desvía de su trayectoria y se rompe en el aire antes de estrellarse contra el suelo.

Segundos más tarde, los videos muestran una gran explosión en la misma zona: el lugar donde se encuentra el hospital árabe al-Ahli de Gaza.

La responsabilidad por la potente explosión ha abierto un intenso debate y provocó el cruce de acusaciones entre el gobierno israelí y los insurgentes palestinos, agravando más aún las tensiones en su última guerra, que dura ya dos semanas.

La AP analizó más de una docena de videos del antes, el durante y el después de la explosión en el hospital, además de imágenes satelitales y fotografías. El estudio muestra que el proyectil que se desintegró en el aire se disparó desde dentro del territorio palestino y que la explosión se produjo probablemente cuando parte de ese artefacto impactó contra el piso.

La falta de pruebas forenses y la dificultad para recopilar material sobre el terreno en plena guerra supone que no hay evidencias definitivas de la relación entre la rotura del proyectil y la explosión en el hospital. Sin embargo, la evaluación de la AP está respaldada por una serie de expertos en inteligencia de fuentes abiertas, geolocalización y misiles.

“A falta de pruebas adicionales, la hipótesis más probable sería que se trata de un cohete lanzado desde Gaza que falló en pleno vuelo y alcanzó por error el hospital", dijo Henry Schlottman, un antiguo analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos y experto en inteligencia de fuentes abiertas.

La AP llegó a esta conclusión luego de revisar más de una docena de videos de noticiarios, cámaras de seguridad y publicaciones en redes sociales, y cotejar las ubicaciones con imágenes satelitales y con fotografías de antes del incidente.

Una de las grabaciones clave del análisis se tomó poco antes de las 19, cuando la cadena noticiosa árabe Al Jazeera emitía imágenes en vivo del cielo de la Ciudad de Gaza. Mientras un corresponsal habla, la cámara enfoca una salva de proyectiles que se disparan desde el suelo en un lugar próximo.

Uno de los cohetes parece desviarse de los demás, alejándose de las distantes luces de Israel y regresando a la oscurecida Franja, donde no hay apenas electricidad. La cámara sigue la luz de la estela del proyectil mientras se arquea en el cielo hacia arriba y hacia la izquierda. De pronto, el misil parece fragmentarse y un trozo aparentemente se desprende y cae. Otro fragmento sale disparado bruscamente hacia arriba y hacia la derecha, y arde antes de explotar con un destello similar al de los fuegos artificiales, dejando una breve estela de chispas.

A continuación se ve una pequeña explosión al nivel del suelo, a lo lejos, seguida, dos segundos después, por una mucho más grande más cerca de la cámara. En la esquina de la parte inferior de la emisión en vivo puede verse que son las 18:59, hora de Gaza.

Utilizando mapas e imágenes satelitales, la AP pudo hacer coincidir la vista de la explosión registrada por la emisión de Al Jazeera con la de un piso elevado del edificio donde está la oficina de la cadena en Gaza, a menos de 1,5 kilómetros (una milla) del hospital al-Ahli. Utilizando otros edificios visibles en el encuadre, la AP pudo confirmar que la gran explosión vista a las 18:59 horas estaba en la dirección exacta del hospital.

Un segundo video, grabado por una cámara en territorio israelí a la misma hora que las imágenes de Al Jazeera y obtenido por la AP, muestra una andanada de al menos 17 proyectiles disparados desde Gaza antes de que una gran explosión ilumine el horizonte en el lado palestino de la frontera. La cámara está ubicada en un edificio en Netiv Ha’asara, una comunidad israelí a unos pasos del muro fronterizo, y mira hacia el suroeste, lo que confirmaría que el lanzamiento de los misiles y la explosión se produjeron en dirección a la Ciudad de Gaza.

Un tercer video de la cadena noticiosa israelí Channel 12 — tomado desde una cámara en la planta superior de su sede en Netivot, una localidad a unos 16 kilómetros (10 millas) al sureste del hospital de la capital de Gaza— también capturó el lanzamiento de proyectiles a las 18:59.

Vistos juntos, los tres videos muestran que desde el interior de la Franja se dispararon numerosos cohetes antes de que uno de ellos se desintegrara en pleno vuelo unos tres segundos antes de la explosión en el hospital.

A las 19, un minuto después de la explosión, el brazo militar de Hamas, las Brigadas al-Qassam, dijo en una publicación en su canal de Telegram que “disparó contra la ocupada Ashdod con una salva de cohetes". Ashdod es una ciudad costera israelí a unos 50 kilómetros (30 millas) al norte de Gaza.

Minutos más tarde, Yihad Islámica, un grupo insurgente que colabora con Hamas, dijo también en Telegram que había lanzado proyectiles sobre Tel Aviv en respuesta “a la masacre contra civiles". En la siguiente hora, hubo otras cinco publicaciones de grupos insurgentes anunciando cohetes contra Israel.

El ejército israelí ha reiterado que no atacó el hospital y culpó a un proyectil errante disparado desde dentro de Gaza por Yihad Islámica. La evaluación israelí, respaldada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y por su presidente, Joe Biden, citó la ausencia tanto de un cráter de gran tamaño como de amplios daños estructurales que concuerden con el lanzamiento de una bomba desde un avión israelí.

Hamas califica la versión israelí de “inventada” y acusa al país de castigar al hospital por ignorar un aviso de evacuación dos días antes, aunque no ha proporcionado evidencia alguna para respaldar su afirmación.

Ghazi Hamad, vocero de Hamas, dijo a la AP que el grupo estaría de acuerdo con una investigación de Naciones Unidas sobre la causa de la explosión.

“Fíjense en la estúpida postura tomada por el presidente de los Estados Unidos de América, que dijo ‘Estoy de acuerdo con la versión de Israel’ sin ninguna investigación", indicó Hamad. “Desafortunadamente, el mundo occidental está lleno de hipocresía".

Media docena de expertos estudió el análisis visual de AP, todos coincidieron en que la hipótesis más probable fue que un cohete dentro Gaza se desvió y se desintegró segundos antes de la explosión.

Andrea Richardson, experta en analizar inteligencia de código abierto, consultora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, aseguró que puntos de referencia específicos visibles en los videos demuestran desde dónde se lanzaron los cohetes.

“A partir de la evidencia videográfica que he visto es muy claro que los cohetes provinieron de Gaza”, dijo Richardson, abogada de derechos humanos e investigadora experta en crímenes de guerra que ha trabajado en Medio Oriente. Agregó que la hora en que se lanzaron los cohetes, la explosión y los primeros reportes de que el hospital había sido el blanco también parecen confirmar la secuencia de los sucesos.

Los cohetes caseros que utilizan los milicianos en Gaza tienen cabezas explosivas que si bien pueden ser letales, son relativamente pequeñas comparadas con las municiones que utilizan fuerzas armadas como las de Estados Unidos y Rusia. Con las fronteras y puertos de Gaza bloqueados desde hace una década, los militantes suelen construir cohetes y tubos de lanzamiento desde el interior de Gaza empleando toda clase de piezas y materiales que encuentran, incluidas tuberías de agua.

Justin Crump, ex oficial del Ejército Británico y consultor de inteligencia, aseguró que el índice de falla de esos cohetes caseros es muy alto.

“Queda claro que falla en pleno vuelo, gira y se desintegra, y posteriormente se estrella en la tierra”, dijo Crump, gerente general de Skyline, empresa de consultoría estratégica con sede en Londres. “La explicación más probable es que se trató de un accidente trágico”.

Esta hipótesis se desarrolló el año pasado, cuando la Yihad Islámica lanzó cohetes que fallaron y mataron a por lo menos una decena de residentes de Gaza. Entonces, AP reportó que material de televisión en vivo demostró que los cohetes de los militantes se quedaron cortos y cayeron en barrios residenciales de población numerosa.

Algunas de las preguntas sobre los culpables se centran en el intervalo de tres segundos entre la desintegración explosiva del cohete en el cielo y la explosión en tierra en el Hospital al-Ahli, y si esos dos sucesos están relacionados, sobre todo porque los videos que analizó AP no parecen mostrar un rastro de luz que sigue el cohete hacia la tierra.

Expertos externos aseguraron que no es posible descartar con certeza absoluta que los lanzamientos del cohete que ocurrieron cerca del hospital y el momento de la explosión segundos después son una mera coincidencia. No obstante, también agregaron que no hay evidencia que sustente esa teoría.

Richardson afirmó que las fechas en los videos que muestran que los cohetes salieron de Gaza, las fallas en pleno vuelo y la gran explosión que golpeó el hospital a los pocos segundos representa una serie lógica de acontecimientos.

“Es un periodo increíblemente corto”, dijo.

Schlottman, el analista de inteligencia, aseveró que la hipótesis más probable sigue siendo que se trató de un cohete de los milicianos que falló en pleno vuelo y después impactó el hospital.

“Tenemos un video del momento de la explosión y el único cohete visible en ese video fue el que muestra una trayectoria divergente. No es posible descartar otras hipótesis… Es lo que indica lo que tenemos hasta el momento”.

Cerca de 10 minutos después de que se capturaron en video diversos lanzamientos de cohetes desde Gaza el martes en la noche, empezaron a aparecer publicaciones en las redes sociales. AP verificó un video que se grabó desde un balcón cerca del hospital que muestra el momento del impacto, con el zumbido estrepitoso seguido de una bola de fuego inmensa y el estallido de una explosión masiva. AP no pudo encontrar evidencia visual para sustentar la especulación de que un coche bomba u otro aparato detonó la explosión.

“¡Dios mío! ¡Dios mío!”, exclama una voz masculina en árabe. “¡El hospital!”, dice una segunda voz masculina.

Otros videos y fotografías que analizó AP parecen mostrar la explosión en el estacionamiento central y el patio del hospital, en donde se habían refugiado civiles tras recibir la orden de evacuar la ciudad. Grabaciones muestran coches incendiados y más de una decena de cadáveres, incluidos niños.

Fotografías de AP tomadas la mañana siguiente de la explosión del martes no muestran evidencia de un cráter grande en el área de impacto que sería consistente con una bomba como las que lanzaron aeronaves israelíes en otros ataques recientes. Los edificios del hospital que rodean la zona exterior en el centro de la explosión seguían en pie y no parecían sufrir daños estructurales importantes.

Un pequeño cráter fotografiado en el estacionamiento del hospital parecía medir un metro de ancho, lo que sugiere que provino de un artefacto con una carga explosiva mucho más pequeña que la de una bomba. Si bien el amplio arsenal de Israel incluye misiles pequeños que pueden lanzar desde helicópteros y drones, no existe evidencia pública de que hayan lanzado esos misiles en la zona en torno al Hospital al-Ahli Arab el martes en la noche.

David Shank, coronel jubilado del ejército de Estados Unidos y experto en cohetes y misiles militares, aseguró que la enorme bola de fuego captada en video en el hospital podría explicarse por el hecho de que el cohete defectuoso de los milicianos se estrelló de manera prematura y seguía lleno de gas propelente. El combustible sumamente volátil se encendió cuando se estrelló en la tierra, detonando una explosión considerable pero dejando un cráter relativamente pequeño.

Tras el ataque sorpresa de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel que dejó 1.400 muertos y 200 rehenes, las fuerzas armadas de Israel aseguraron que lanzaron más de 6.000 bombas en Gaza tan solo en la primera semana de la guerra. Funcionarios de Gaza afirman que, hasta ahora, esa campaña ha resultado en más de 4.100 muertes.

El vocero de Hamas, Hamad, dijo que oficiales israelíes habían amenazado el Hospital al-Ahli Arab y otras instalaciones médicas, y que habían ordenado la evacuación antes de la detonación letal. Sostuvo que los misiles de Hamás y la Yihad Islámica no tienen la capacidad de causar tales daños.

Los directores del Hospital al-Ahli Arab publicaron en su página web que, tres días antes, Israel atacó el centro oncológico de las instalaciones, dejando un hoyo en un muro exterior y un proyectil de artillería sin detonar junto a una máquina de ultrasonido.

En redes sociales han circulado conjeturas en los días desde la explosión que sugieren que el sistema de defensa de Israel conocido como el Domo de Hierro causó la desintegración del cohete y la explosión en la tierra, el cual está diseñado para interceptar cohetes en el cielo.

Israel aseguró que no emplea su sistema del Domo de Hierro dentro de Gaza sino para interceptar y destruir cohetes en el espacio aéreo israelí.

Expertos también destacaron que múltiples videos en torno a la hora de la explosión en el hospital no muestran evidencia visible de que se hayan disparado misiles del Domo de Hierro desde Israel hacia el espacio aéreo sobre Gaza.

John Erath, director principal de política del Centro para el Control de las Armas y experto en defensa de misiles, aseveró que si bien técnicamente es posible que el Domo de Hierro intercepte un misil sobre Gaza, en este caso sería poco probable porque la trayectoria del proyectil era muy prematura —estaba en ascenso— y el sistema está diseñado para interceptar proyectiles cuya trayectoria estima se dirigen a una zona poblada de Israel.

“No digo que sea imposible, pero a partir de mi conocimiento de cómo funciona este sistema, es poco probable”, dijo Earth.

Shank, experto en misiles, agregó: “No interceptan un blanco a menos que se vaya a estrellar contra un punto crítico, como una zona poblada, quizás una central eléctrica, quizás una base militar·.

“Técnicamente está diseñado para disparar con la mayor probabilidad de neutralizar. Y para el Domo de Hierro…ese punto no es sobre Gaza”.

___

Biesecker informó desde Washington. La periodista de The Associated Press Danica Kirka en Londres contribuyó a este despacho.