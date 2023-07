Análisis-vox tropieza en españa y pone a prueba los límites del avance de la extrema derecha europea

Por David Latona, Maria Martinez y Matthias Williams

MADRID/BERLÍN, 24 jul (Reuters) - El partido ultraderechista Vox perdió escaños en las elecciones celebradas el domingo en España, lo que aleja la perspectiva de un primer Gobierno nacionalista de línea dura desde la dictadura del general Francisco Franco y pone de manifiesto las limitaciones de la apuesta de la ultraderecha europea por llegar a las instituciones.

Las encuestas habían pronosticado una victoria del Partido Popular (PP), de centroderecha, con Vox como probable líder, pero no lograron la mayoría, dejando a los partidos independentistas catalanes y vasco la llave para desbloquear el poder en un Parlamento dividido.

El porcentaje de escaños de Vox bajó de 52 a 33, a pesar de contar en su campaña con el apoyo de un elenco de líderes nacionalistas que incluye a la italiana Giorgia Meloni y al húngaro Viktor Orban.

Al partido antiinmigración y antifeminista Vox le fue especialmente mal en la región de Castilla y León, donde ha compartido el poder local con el PP y ha promovido políticas problemáticas para muchos votantes tradicionales.

Eso incluía intentar cambiar las normas de las clínicas abortistas para que a las mujeres se les mostraran imágenes en 4D de los bebés que querían abortar y escucharan sus latidos.

El resultado del domingo, que puede mantener en el poder al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, o convocar a unas nuevas elecciones generales, sugiere un techo electoral para algunos partidos europeos de extrema derecha, aunque su ascenso ha preocupado a líderes desde Bruselas a Berlín.

"El tema más importante entre la población estaba relacionado con el coste de la vida y la estrategia de Vox se centró en cuestiones identitarias", dijo Mujtaba Rahman, director gerente para Europa del Eurasia Group.

"La lucha contra los derechos LGBT, la inmigración y el separatismo catalán no dieron el tipo de réditos que Vox preveía".

El apoyo al populismo de derechas en las cuatro principales economías de la zona euro ha ido en aumento, a medida que una crisis del coste de la vida alimentaba el descontento con la política del poder establecido y una reacción contra los crecientes costes de una transición ecológica.

Hasta ahora, sin embargo, los partidos de extrema derecha han sido principalmente socios de coalición menores o directamente han sido excluidos de trabajar con grupos establecidos, aunque algunos de sus programas pueden haber empujado la política centrista hacia la derecha.

El lunes, el principal líder de la oposición alemana, Friedrich Merz, puso de relieve los riesgos de colaborar con la extrema derecha al retractarse de unos comentarios en los que sugería que podría trabajar con Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) a nivel local.

Merz, quien lidera la Unión Demócrata Cristiana (CDU), descartó rápidamente cualquier tipo de cooperación con AfD tras la reacción de sus propias filas.

Meloni, que el año pasado asumió el poder al frente del Gobierno más derechista de Italia desde la Segunda Guerra Mundial, ha suavizado su retórica de línea dura sobre la inmigración, incluso mientras construye una alianza internacional para hacer frente a la llegada de inmigrantes.

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, también ha suavizado su postura en algunas cuestiones sociales, por ejemplo dando marcha atrás en su promesa de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"La idea de que Europa avanza hacia la extrema derecha es exagerada", afirmó Rahman.

Franquismo

Los simpatizantes del Partido Socialista celebraron la derrota de Vox coreando "no pasarán", un lema antifascista utilizado por el bando republicano en la Guerra Civil española (1936-39).

Le Pen aún no había comentado los resultados españoles el lunes por la tarde, aunque se había apresurado a felicitar a Vox tras los resultados de las elecciones locales del pasado mayo.

El Gobierno francés, por su parte, acogió con satisfacción los resultados: "Buenas noticias para Europa", dijo la ministra de Asuntos Europeos, Laurence Boone. "Los que gritan más alto no siempre tienen razón: Europa sigue siendo querida por los ciudadanos".

Aun así, el apoyo a la extrema derecha en varios países europeos sigue siendo sólido. AfD ganó el mes pasado por primera vez una votación para elegir a un líder de distrito y va camino de ganar tres próximas elecciones estatales en el este de Alemania. Su ascenso ha suscitado la preocupación del servicio de inteligencia nacional por el extremismo.

En la región belga de Flandes, de habla neerlandesa, el partido de extrema derecha Vlaams Belang va en cabeza en las encuestas, con un 24,6% de los votantes encuestados por la cadena pública VRT en mayo, seis puntos porcentuales más que en las elecciones de 2019. Hasta ahora han quedado fuera a nivel nacional y regional.

"Los populistas ofrecen respuestas sencillas a la compleja realidad de la inflación, la pérdida de nivel de vida y el creciente impacto del cambio climático", afirma Heather Grabbe, investigadora no residente del centro de pensamiento europeo Bruegel.

Pero en toda Europa, el porcentaje medio de votos de los partidos populistas de derechas sólo ha aumentado modestamente, de alrededor del 12% o 13% a principios de siglo a cerca del 15% en la actualidad, dijo Larry Bartels, profesor de la Universidad de Vanderbilt.

"El auge del populismo es en sí mismo exagerado, debido a un enfoque selectivo en lugares donde los partidos populistas de derechas han logrado grandes avances", dijo Bartels.

Vox ha atraído a votantes con diversas quejas. Apoya las corridas de toros, quiere que se dé prioridad al uso del castellano sobre las lenguas regionales y se centra en el apoyo a "la familia (como) la institución básica".

Al igual que la AfD alemana, Vox critica las políticas de lucha contra el cambio climático y se comprometió a reducir las zonas de bajas emisiones y a desviar los carriles bici y de autobuses para dar cabida a los automóviles en las ciudades en las que forma parte de los gobiernos locales.

Su líder, Santiago Abascal, atribuyó los malos resultados de Vox a varias razones, culpando a las "encuestas manipuladas" y a lo que calificó de triunfalismo prematuro del PP.

Pero sea cual sea el atractivo de las políticas de Vox para algunos votantes, para otros la perspectiva de que comparta el poder fue suficiente para que se quedaran con la izquierda tradicional.

"No puedo votar al PP porque yo he vivido el franquismo y mi padre estuvo en la cárcel", dijo un votante a Reuters. "Podría llegar a poder, pero ahí está Vox, que no puedo". (Reporte de David Latona, María Martínez, Aislinn Laing, Angelo Amante, Gavin Jones, Belén Carreño, Michel Rose y Philip Blenkinsop; escrito por Matthias Williams; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

