Analista APK-Inform recorta previsiones de cosecha de semillas oleaginosas de Ucrania para 2026

KIEV, 9 mar (Reuters) - Los analistas de APK-Inform rebajaron sus previsiones para las cosechas de girasol y colza de Ucrania, informó la consultora durante el fin de semana.

Ucrania es uno de los principales productores mundiales de ambos cultivos y domina el mercado mundial del aceite de girasol.

APK-Inform prevé ahora que la cosecha de semillas de girasol de 2026 sea de 13,35 millones de toneladas métricas, por debajo de su estimación anterior de 13,69 millones de toneladas y en comparación con el mínimo histórico de 10,8 millones de toneladas en 2025.

La consultora dijo que es probable que los agricultores se decanten por el girasol en 2026 gracias a la elevada humedad del suelo tras el invierno y porque este cultivo resulta atractivo ante la posible escasez de fertilizantes.

Los analistas han advertido que el conflicto en el Golfo podría hacer subir los precios y provocar una escasez de fertilizantes ampliamente utilizados por los agricultores ucranianos.

APK-Inform también rebajó su previsión de producción de aceite de girasol para la temporada 2026/27, de septiembre a agosto, de 5,89 millones de toneladas a 5,75 millones de toneladas. Afirmó que las exportaciones podrían alcanzar los 5,36 millones de toneladas.

Ucrania podría exportar 4,3 millones de toneladas de aceite de girasol en 2025/26 tras la mala cosecha de semillas, añadió.

La producción de colza podría ascender a 3,83 millones de toneladas, mientras que la de soja podría alcanzar los 5,79 millones de toneladas este año, según la consultora. Un mes antes, la consultora había pronosticado 3,88 millones de toneladas de colza y 5,57 millones de toneladas de soja. (Reporte de Pavel Polityuk; Edición de Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)