Analista APK-Inform vuelve a recortar su previsión para la cosecha de girasol 2025 en Ucrania
KIEV, 19 sep (Reuters) - APK-Inform recortó por segunda vez este mes su previsión para la cosecha de semillas de girasol de Ucrania para 2025 a 12,9 millones de toneladas métricas desde los 13,6 millones de toneladas anteriores, dijo la consultora el viernes.
"La producción (de semillas de girasol) de este año puede volver a ser una de las más bajas de los últimos 10 años y es poco probable que se acerque a los niveles anteriores a la guerra en los próximos años", dijo APK-Inform en un informe.
El deterioro de las condiciones generales para la producción de girasol en la principal región productora del sur de Ucrania es la principal razón de este descenso. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
