Analista británico no cree en ultimátum de Trump

El profesor Michael Clarke, uno de los principales analistas británicos, fundador del Centro de Estudios de Defensa y posteriormente del Instituto de Política Internacional del prestigioso King's College de Londres, y profesor de la Universidad de Exeter, expresó su convicción hoy en una transmisión en vivo organizada por Sky News UK.

Según Clarke, el presidente estadounidense finalmente se verá "obligado" a ser ignorado por el mandatario ruso, tras reducir el plazo para aceptar un alto el fuego de 50 a 10 días, bajo pena de nuevas sanciones y aranceles secundarios: sanciones a las que Rusia se ha acostumbrado "durante años".

Mientras tanto, el "único líder mundial" capaz, en teoría, de frenar al líder ruso, según él, es su aliado chino, Xi Jinping.

No obstante, de acuerdo con el académico británico, actual director del Royal United Services Institute (RUSI, un histórico think tank fundado por el duque de Wellington) y exasesor del Estado Mayor de Su Majestad y posteriormente del Consejo de Seguridad Nacional, Xi Jinping "no parece tener ningún interés en hacerlo" en este momento. Tampoco parece querer alterar el eje Moscú-Pekín. (ANSA).