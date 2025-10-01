Analistas del sector privado suben pronóstico de crecimiento y bajan inflación de México 2025: sondeo del banco central
CIUDAD DE MÉXICO, 1 oct (Reuters) - Analistas del sector privado subieron la expectativa de crecimiento económico de México para este año a un 0,5% desde un 0,4% previo y bajaron la de inflación a un 3,85% desde el 3,97% anterior, de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el miércoles.
Además, los especialistas consultados por Banco de México (Banxico) esperan que la tasa de fondeo interbancario culmine el año en un 7%, frente al 7,25% en el sondeo previo, según la mediana de las proyecciones de 45 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 15 al 29 de septiembre.
Para ver más detalles de la encuesta hacer clic. (Reporte de Noé Torres y Ana Isabel Martínez)
