Analistas estiman inflación de 2,1% en septiembre para Argentina: encuesta banco central

BUENOS AIRES, 6 oct (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina subiría a 2,1% en septiembre, por arriba del 1,9% registrado en agosto, según una encuesta entre analistas difundida el lunes por el banco central (BCRA).

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por la autoridad monetaria, la inflación terminaría el 2025 en 29,8%, 1,6 puntos porcentuales por arriba de lo estimado en el reporte del mes anterior.

Los analistas además estimaron que la economía se expandiría este año un 3,9%, por debajo del 4,4% estimado en la encuesta previa.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei impulsa una política de fuerte ajuste fiscal, a través de recortes de subsidios y obras públicas, para combatir la alta inflación.

El REM se realizó entre el 26 y el 30 de septiembre entre 42 participantes.