Analistas estiman inflación de Argentina en 2,3% en noviembre, 30,4% en 2025: encuesta Banco Central

BUENOS AIRES, 4 dic (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina subiría 2,3% en noviembre y terminaría el año con un alza del 30,4%, por encima del 29,6% estimado previamente, según una encuesta entre analistas difundida el viernes por el banco central (BCRA).

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por la autoridad monetaria, la tercera economía más grande de la región crecería 4,4% en el año, por encima del 3,9% proyectado en el reporte de octubre.

El Gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei ha impulsado una estricta política de ajuste fiscal a través de recortes de subsidios y de obras públicas para combatir la alta inflación, a la que logró desacelerar desde más del 200% anual en 2023.

El REM se realizó entre el 26 y 28 de noviembre entre 46 participantes.

(Reporte de Eliana Raszewski Editado por Nicolás Misculin)