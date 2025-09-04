Analistas estiman inflación en Argentina de 2,1% en agosto: encuesta banco central

Buenos Aires, 4 sep (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina subiría a 2,1% en agosto, por arriba del 1,9% registrado en julio, según una encuesta entre analistas difundida el jueves por el banco central.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por la autoridad monetaria, la inflación terminaría el año en 28,2%, 0,9 puntos porcentuales por arriba de lo estimado en el reporte del mes anterior.

Los analistas, además, estimaron que la economía se expandiría en 2025 un 4,4%, por debajo del 5% estimado en la encuesta anterior.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei impulsa una política de fuerte ajuste fiscal, a través de recortes de subsidios y obras públicas, para combatir la alta inflación, que llegó a rondar el 200%.

El REM se realizó entre el 27 y el 29 de agosto entre 39 participantes.

(Reporte de Eliana Raszewski)