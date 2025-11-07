Analistas estiman inflación en Argentina de 2,2% en octubre, 29,6% en 2025: encuesta Banco Central

BUENOS AIRES, 7 nov (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina subiría 2,2% en octubre, por arriba del 2,1% registrado en septiembre, según una encuesta entre analistas difundida el viernes por el banco central (BCRA).

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por la autoridad monetaria, la inflación terminaría el 2025 en 29,6%, comparado con el 29,8% estimado en el reporte del mes anterior.

Los analistas, además, mantuvieron sin cambios su proyección de crecimiento del 3,9% para todo el año.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei impulsa una política de fuerte ajuste fiscal, a través de recortes de subsidios y obras públicas, para combatir la alta inflación. El REM se realizó entre el 29 y el 31 de octubre entre 42 participantes.

