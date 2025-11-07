LA NACION

Analistas estiman inflación en Argentina de 2,2% en octubre, 29,6% en 2025: encuesta Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Analistas estiman inflación en Argentina de 2,2% en octubre, 29,6% en 2025: encuesta Banco Central
Analistas estiman inflación en Argentina de 2,2% en octubre, 29,6% en 2025: encuesta Banco CentralSantiago Filipuzzi

BUENOS AIRES, 7 nov (Reuters) - El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina subiría 2,2% en octubre, por arriba del 2,1% registrado en septiembre, según una encuesta entre analistas difundida el viernes por el banco central (BCRA).

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por la autoridad monetaria, la inflación terminaría el 2025 en 29,6%, comparado con el 29,8% estimado en el reporte del mes anterior.

Los analistas, además, mantuvieron sin cambios su proyección de crecimiento del 3,9% para todo el año.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei impulsa una política de fuerte ajuste fiscal, a través de recortes de subsidios y obras públicas, para combatir la alta inflación. El REM se realizó entre el 29 y el 31 de octubre entre 42 participantes.

(Reporte de Eliana Raszewski)

LA NACION
Más leídas
  1. Diez preguntas claves (y sus respuestas)
    1

    El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)

  2. China estrena su portaaviones más moderno y acelera la ambición militar de Xi
    2

    China busca proyectar su influencia en el mar con un nuevo y poderoso portaaviones, el Fujian

  3. Las consultas de los empresarios, el entusiasmo de Milei y la pregunta sobre “propiedad intelectual”
    3

    Milei en Nueva York: las consultas de los empresarios, el entusiasmo de la comitiva y la pregunta sobre “propiedad intelectual”

  4. ¿Cómo viaja por el país la obra de arte más cara de la Argentina?
    4

    Mondongo de gira: ¿cómo viaja por el país una de las obras de arte más caras de la Argentina?

Cargando banners ...