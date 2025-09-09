Analistas prevén una rebaja notable en el crecimiento del empleo en EEUU

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 9 sep (Reuters) -

Los economistas pronostican que el nivel de empleo en EEUU durante los 12 meses anteriores a marzo podría reducirse hasta en 1 millón de puestos de trabajo cuando el Gobierno publique el martes su estimación preliminar de referencia del dato de empleo.

La revisión de la estimación de referencia del empleo se produciría tras conocerse el viernes pasado que el crecimiento del empleo casi se estancó en agosto y que la economía perdió puestos de trabajo en junio por primera vez en cuatro años y medio. Sugeriría que el mercado laboral ya estaba sufriendo tensiones antes de los agresivos aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones. Una ofensiva de la Casa Blanca contra la inmigración ha reducido la oferta de mano de obra, mientras que el cambio de las empresas hacia herramientas de inteligencia artificial y automatización está frenando la demanda de trabajadores.

"La desaceleración del crecimiento del empleo tiene menos que ver con un colapso repentino y más con una recalibración gradual por parte de las empresas que se enfrentan a cambios tecnológicos, mayores costes de financiación y señales políticas inciertas", dijo Sung Won Sohn, profesor de finanzas y economía de la Universidad Loyola Marymount.

"La era del aumento fácil del empleo ha terminado. La economía está entrando en una fase de ajuste más compleja y desigual".

Los economistas estiman que la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo podría revisar a la baja el nivel de empleo entre abril de 2024 y marzo de 2025 entre 400.000 y 1 millón de puestos de trabajo.

La estimación se basa en los datos del Censo Trimestral de Empleo y Salarios (QCEW, por sus siglas en inglés) del segundo trimestre al cuarto trimestre de 2024. Los datos del QCEW del primer trimestre de 2025 se publicarán junto con la estimación de las nóminas.

El nivel de empleo para los 12 meses hasta marzo de 2024 se revisó a la baja en 598.000 puestos de trabajo.

"Si las revisiones a la baja se acercan más al extremo superior de nuestro rango de estimación de 1 millón...

eso sugeriría que el mercado laboral ya estaba casi estancado en el primer trimestre de 2025, antes del shock de incertidumbre comercial", dijo Shruti Mishra, economista de Bank of America Securities.

MODELO DE "NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES"

Los economistas vieron poco impacto en la política monetaria, ya que se espera que la Reserva Federal reanude el recorte de las tasas de interés el próximo miércoles después de pausar su ciclo de flexibilización en enero debido a la incertidumbre sobre el impacto económico de los aranceles.

El informe mensual de empleo se basa en datos derivados del programa de Estadísticas de Empleo Actual (CES, por sus siglas en inglés), que encuesta a unas 121.000 empresas y organismos gubernamentales, lo que representa unos 631.000 lugares de trabajo individuales. Los datos QCEW proceden de los informes de las empresas a los programas estatales de seguro de desempleo, y representan alrededor del 95% del empleo total.

En febrero se publicará una revisión final de referencia junto con el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) sobre el empleo de enero.

Las fuertes rebajas del empleo de mayo y junio, que suman 258.000 puestos de trabajo, enfurecieron a Trump el mes pasado, que despidió a la comisionada de la BLS, Erika McEntarfer, acusándola, sin pruebas, de falsear los datos de empleo. Trump ha nombrado a E. J. Antoni, que ha escrito artículos de opinión críticos con la BLS e incluso ha sugerido suspender el informe mensual de empleo. Antoni es considerado no cualificado por economistas de todas las ideologías políticas.

La National Association for Business Economics instó el lunes a "los dirigentes económicos, los líderes empresariales y la comunidad económica a apoyar al BLS y garantizar que las estadísticas de Estados Unidos sigan siendo precisas, independientes y fiables en todo el mundo".

