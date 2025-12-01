Analistas sector privado bajan expectativa crecimiento PIB México de 0,4% para 2025
CIUDAD DE MÉXICO, 1 dic -
Analistas del sector privado bajaron la expectativa de crecimiento económico de México para este año a un 0,4% desde el 0,50% previo, así como la de inflación a un 3,74% desde el 3,78% anterior, de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el lunes.
Además, los especialistas consultados por Banco de México (Banxico) mantienen su expectativa de que la tasa de fondeo interbancario culmine el año en un 7%, según la mediana de las proyecciones de 42 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 14 y el 26 de noviembre.
(Reporte de Adriana Barrera y Ana Isabel Martínez)
