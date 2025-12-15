Analistas sector privado bajan expectativa crecimiento PIB México para 2026 a 1,15% desde 1,37%: sondeo

CIUDAD DE MÉXICO, 15 dic (Reuters) - Analistas del sector privado bajaron ligeramente la expectativa de crecimiento económico de México para este año a un 0,39% desde el 0,40% previo, mientras que ajustaron marginalmente al alza la de inflación a un 3,75% desde el 3,74% anterior, de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el lunes.

Además, los especialistas consultados por Banco de México (Banxico) mantuvieron su expectativa de que la tasa de fondeo interbancario culmine el año en un 7%, según la mediana de las proyecciones de 41 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 3 y el 8 de diciembre.

Para ver más detalles de la encuesta hacer clic aquí. (Reporte de Noé Torres y Ana Isabel Martínez)