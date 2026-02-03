Analistas sector privado elevan pronósticos economía e inflación México 2026: sondeo banco central

CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - ⁠Analistas ⁠del sector privado subieron a un 3.95% ⁠su ‌pronóstico para ​la inflación de México ​al cierre de ‌este año y ‌a un ​1.30% el del crecimiento económico, de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el martes.

Los especialistas ⁠consultados por Banco de ​México esperan además que la tasa de fondeo interbancario culmine el cuarto trimestre de 2026 en un ⁠6.5%, según la mediana de ​las proyecciones de 41 grupos de análisis locales ‍y extranjeros recibidas entre el 15 y 27 de enero.

Para ver más detalles ​de la encuesta hacer clic aquí. (Reporte de Ana Isabel Martínez ‍y Noé Torres)