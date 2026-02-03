Analistas sector privado elevan pronósticos economía e inflación México 2026: sondeo banco central
CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - Analistas del sector privado subieron a un 3.95% su pronóstico para la inflación de México al cierre de este año y a un 1.30% el del crecimiento económico, de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el martes.
Los especialistas consultados por Banco de México esperan además que la tasa de fondeo interbancario culmine el cuarto trimestre de 2026 en un 6.5%, según la mediana de las proyecciones de 41 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 15 y 27 de enero.
Para ver más detalles de la encuesta hacer clic aquí. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Noé Torres)