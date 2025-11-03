Analistas sector privado mantienen expectativa crecimiento PIB México de 0,5% para 2025
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 3 nov (Reuters) - Analistas del sector privado mantuvieron la expectativa de crecimiento económico de México para este año a un 0,5% y bajaron la de inflación a un 3,78% desde el 3,85% anterior, de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el lunes.
Además, los especialistas consultados por Banco de México (Banxico) mantienen su expectativa de que la tasa de fondeo interbancario culmine el año en un 7%, según la mediana de las proyecciones de 42 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 15 y el 30 de octubre. Para ver más detalles de la encuesta hacer clic.
(Reporte de Adriana Barrera; Editado por Diego Oré)
