Analistas sector privado suben pronóstico crecimiento y bajan inflación México 2025: sondeo banco central

CIUDAD DE MÉXICO, 1 sep (Reuters) - Analistas del sector privado subieron la expectativa de crecimiento económico de México para este año a un 0,4% desde un 0,3% previo y bajaron la de inflación a un 3,97% desde el 4,04% anterior, de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el lunes.

Además, los especialistas consultados por Banco de México (Banxico) esperan que la tasa de fondeo interbancario culmine el año en un 7,25%, frente al 7,5% en el sondeo previo, según la mediana de las proyecciones de 45 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 18 y 28 de agosto.

Para ver más detalles de la encuesta hacer clic aquí. (Reporte de Noé Torres y Ana Isabel Martínez)