Analistas sector privado suben pronósticos economía e inflación México 2026: sondeo banco central

CIUDAD DE MÉXICO, 3 mar (Reuters) - ‌Analistas ‌del ⁠sector privado subieron a un 4%, desde ​un ⁠3.95% previo, ⁠su pronóstico para la ​inflación de México al ‌cierre del ​año y ​a un 1.5% el del crecimiento económico, desde un 1.3% anterior, de acuerdo con una ​encuesta del banco central ⁠divulgada el martes.

Los especialistas consultados ‌por Banco de México esperan además que la tasa de fondeo interbancario culmine el cuarto trimestre de ‌2026 en un 6.5%, según ⁠la mediana de ‌las proyecciones de 42 ⁠grupos de ⁠análisis locales y extranjeros recibidas entre el 16 y 26 de febrero.

(Reporte de Noe Torres y Ana Isabel Martínez)