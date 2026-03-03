Analistas sector privado suben pronósticos economía e inflación México 2026: sondeo banco central
CIUDAD DE MÉXICO, 3 mar (Reuters) - Analistas del sector privado subieron a un 4%, desde un 3.95% previo, su pronóstico para la inflación de México al cierre del año y a un 1.5% el del crecimiento económico, desde un 1.3% anterior, de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el martes.
Los especialistas consultados por Banco de México esperan además que la tasa de fondeo interbancario culmine el cuarto trimestre de 2026 en un 6.5%, según la mediana de las proyecciones de 42 grupos de análisis locales y extranjeros recibidas entre el 16 y 26 de febrero.
Para ver más detalles de la encuesta hacer clic aquí. (Reporte de Noe Torres y Ana Isabel Martínez)