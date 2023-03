Analizan el impacto de la compra de Twitter por parte de Musk en el discurso antisemita: se duplica tras adquisición

El Instituto para el Di谩logo Estrat茅gico (ISD) ha analizado el impacto que la adquisici贸n de Twitter por parte del magnate Elon Musk ha tenido en la red social en lo que concierne al discurso antisemita, y afirman que este se duplic贸 tras el cierre de la compra.

El informe de IDS analiza el volumen de publicaciones con contenido "plausiblemente antisemita", siguiendo las definiciones establecidas por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), y abarcan temas como conspiraciones, ataques contra los estados sionistas, apoyo a los comentarios antisemitas de personajes p煤blicos como Kanye West, el antisemitismo racializado y tropos hist贸ricos.

Los datos se recopilaron en dos periodos que, en total, abarcan desde el 1 de junio de 2022 y el 9 de febrero de 2023. En este tiempo, el ISD identific贸 325.739 tuits 'plausiblemente antisemita' de 146.516 cuentas, como se recoge en el informe.

Seg煤n esta organizaci贸n, el volumen de tuits antisemitas se duplic贸 tras la adquisici贸n de Twitter por parte de Musk, cerrada a fecha de 27 de octubre de 2022. Antes de esa fecha en el periodo analizado, IDS identifica una media semanal de 6.204 tuits 'plausiblemente antisemitas'.

Tras la adquisici贸n, la media ascendi贸 a 12.762 publicaciones a la semana, lo que supone un incremento del 105 por ciento. Este crecimiento, adem谩s, se acompa帽贸 de la aparici贸n de nuevas cuentas que publicaban contenido 'plausiblemente antisemita'.

El informe recoge que entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre se crearon 3.855 cuentas de este tipo, un crecimiento del 223 por ciento en comparaci贸n con los once d铆as previos a la adquisici贸n.

"Nuestros datos presentan una imagen clara: el antisemitismo se dispar贸 en Twitter durante su adquisici贸n por Musk, y se ha mantenido en un nivel elevado en los meses posteriores", afirman desde ISD.

No obstante, matizan que no est谩 tan clara la respuesta que ha dado la red social a dichos contenidos, porque han visto "un incremento en la proporci贸n de los tuits antisemitas que ahora no est谩n disponibles", pero no est谩 claro si se puede atribuir a la acci贸n de Twitter o las acciones de los propios usuarios.

Gesti贸n de musk

El magnate Elon Musk, tambi茅n director ejecutivo de SpaceX y Tesla, complet贸 la adquisici贸n de Twitter el 27 de octubre de 2022, tras acordar su compra el 25 de abril del mismo a帽o y despu茅s de haberse convertido en el mayor accionista de la red social tres semanas antes.

En todo ese tiempo, Musk apel贸 a la necesidad de garantizar la libertad de expresi贸n en la plataforma, descontento con sus pol铆ticas de moderaci贸n, que inclu铆an el veto de los infractores m谩s graves, medida en la que no cre铆a y por la que prometi贸 restituir las cuentas suspendidas.

Uno de los casos m谩s destacados es el del expresidente de Estados Unidos Doland Trump, que fue bloqueado de las principales redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube) despu茅s de la publicaci贸n de una serie de mensajes incendiarios durante el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero de 2021.

Sin embargo, y pese a su frontal oposici贸n a la moderaci贸n que se ven铆a realizando en la plataforma, Twitter afirm贸 a 31 de octubre del a帽o pasado que manten铆a sin cambios dichas pol铆ticas, con motivo de una campa帽a coordinada de odio que hab铆a identificado y que resolvi贸 con la prohibici贸n de los usuarios involucrados. Tambi茅n suspendi贸 la cuenta de Kanye West el 9 de octubre.

Asimismo, Musk anunci贸 la creaci贸n de un Consejo de moderaci贸n de contenido para que participe en la toma de decisiones importantes en la red social y en el restablecimiento de las cuentas suspendidas de forma permanente.

El 27 de noviembre, un mes despu茅s de la adquisici贸n, Musk defendi贸 su gesti贸n, alegando que no solo la plataforma ha alcanzado m谩ximos hist贸ricos de nuevos usuarios registrados y de minutos activos de usuarios, sino tambi茅n que los 'tuits' o impresiones de discurso de odio lanzadas en Twitter hab铆an disminuido.

Actualmente, las pol铆ticas de Twitter recogen entre los contenidos no admitidos el comportamiento que incita al odio, el discurso que incita a la violencia, la glorificaci贸n de la violencia. Tampoco admite entidades violentas o que incitan al odio, ni a los perpetradores de ataques violentos, a quienes suspender谩 autom谩ticamente la cuenta, pudiendo eliminar tambi茅n los contenidos infractores que hayan compartido.

Europa Press