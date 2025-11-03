Anastacia trae a España su gira 'NKT Tour' en octubre de 2026, con parada en San Sebastián, Gijón y Pamplona

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La cantante estadounidense Anastacia ofrecerá tres conciertos en España en el mes de octubre de 2026 con su gira 'NKT Tour', con la que viajará por Holanda, Alemania, Italia, Austria, Bélgica o Francia, entre otros países. La artista hará su primera actuación en España en el Palacio Kursaal de San Sebastián, el 22 de octubre de 2026. Posteriormente, viajará hasta Gijón para el espectáculo del 24 de octubre y al día siguiente a Pamplona. 'NKT Tour' llega tras su gira 'Not That Kind' 25th anniversary, con la que ofreció 64 conciertos en el Reino Unido y Europa. Para acompañar la gira, Anastacia ha lanzado una edición especial de su álbum debut 'Not That Kind'. Anastacia, voz detrás de grandes éxitos como 'I'm Outta Love', 'Paid My Dues' y 'Left Outside Alone', todos ellos multiplatino, ha vendido más de 30.000.000 de discos desde entonces, acumulando gran cantidad de premios (más de 225 en 31 países) y éxitos número uno (en 19 países) a lo largo de su trayectoria. Tras celebrar el 22 aniversario de su exitoso debut 'I'm Outta Love', Anastacia se embarcó en una gran gira por el Reino Unido y Europa llamada 'I'm Outta Lockdown - The 22nd Anniversary'. En 2023, Anastacia inició una nueva etapa con 'Our Songs', su homenaje a las melodías más exitosas que descubrió durante su gira por Alemania.