Ancelotti advierte que tienen "la calidad para crear problemas" al City

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció la dificultad de la vuelta de cuartos de final de la Champions contra el City el miércoles, pero recordó que tienen "la calidad para crear problemas" al equipo inglés.

"El partido es igualado, el resultado está igualado, hay noventa minutos y todo puede pasar, pero tenemos la calidad para crear problemas", dijo Ancelotti este martes en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Real Madrid visita el miércoles el Etihad tras empatar 3-3 en la ida en el Santiago Bernabéu.

Aunque el equipo blanco nunca ha ganado en el estadio del City, "las estadísticas están para romperlas", consideró Ancelotti, insistiendo en que "no hay que mirar a los partidos anteriores, hay que mirar al partido de mañana".

"Tenemos que jugar un partido completo, atacar y defender bien, tener la pelota, no perderla innecesariamente, salir bien al contraataque, tiene que ser un partido completo, no enfocarse en un solo aspecto del partido", afirmó Ancelotti.

Tras sorprender en la ida intercambiando las posiciones de Vinicius y Rodrygo, Ancelotti aseguró con una sonrisa que "Pep (Guardiola) puede quedarse tranquilo, que no voy a hacer magia".

Dijo estar completamente tranquilo ante la perspectiva del partido contra el vigente campeón de la Champions: "Tengo muchísima confianza en mis jugadores, lo que hemos hecho esta temporada, como estamos ahora que estamos muy bien".

Ancelotti reiteró sus elogios hacia su centrocampista Jude Bellingham afirmando que "es muy bueno, creo que es un jugador muy moderno con mucha calidad, muy técnico, muy fuerte físicamente".

"Puede cubrir muchos espacios por su calidad, lo está haciendo muy bien y va a ser un jugador importante para el Real Madrid en el futuro porque solo tiene 20 años. Es un jugador fantástico", añadió.

El centrocampista inglés afirmó poco antes de que el técnico le ha pedido hacer algunos cambios en su juego.

"Yo puedo trabajar en muchas posiciones, lo he demostrado. Cuando digo que he tenido que cambiar cosas mías, es porque se me han dado algunas pequeñas instrucciones, no tanto un cambio radical de posición", explicó Bellingham.

El inglés ha bajado su cuenta goleadora, pero no se muestra especialmente preocupado por ello.

"Me generaría ansiedad si no marcar, supusiese que el equipo no gana. Pero mientras gane, yo me siento cómodo. Mi juego es más que marcar", dijo Bellingham.

"Me encanta marcar, pero entiendo que puedo tener más efecto en el partido de otra forma", aseguró Bellingham, que tiene claro que es lo más peligroso del City.

"Es lo imprevisible que son. Te enfocas en un jugador y después tienes diez más que te pueden causar problemas", advirtió.

