Ancelotti anuncia que Brasil jugará con cuatro delanteros contra Chile en el Maracaná

RÍO DE JANEIRO, 3 sep (Reuters) - El técnico Carlo Ancelotti quiere que la selección brasileña ataque con intensidad y equilibrio frente a Chile el jueves en el estadio Maracaná y ha decidido alinear un equipo con cuatro delanteros para el partido de clasificación para el Mundial 2026.

Brasil ya está clasificado al Mundial y el seleccionador aprovechará los partidos contra Chile de local y de visita ante Bolivia la próxima semana para observar el comportamiento de los jugadores dentro y fuera del campo.

Las grandes estrellas de Brasil, como Vinícius Jr y Neymar, no fueron convocadas para los últimos partidos de clasificación. La selección brasileña saltará al campo con Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro y Raphinha en ataque.

"Probé cuatro delanteros en el entrenamiento; esa es la idea, jugar sin cambiar mucho de lo que hicimos frente Paraguay. Voy a desplegar muchos delanteros, pero lo importante es que el equipo no pierda el equilibrio y defienda bien", dijo el miércoles a periodistas el DT.

El italiano cree que la presencia de los cuatro delanteros no comprometerá el sistema defensivo de Brasil.

"Queremos jugar con intensidad, ser fuertes defensivamente, hacer una buena presión ofensiva, jugar rápido con el balón. Creo que se puede repetir el partido frente Paraguay para que los aficionados estén contentos con nuestro juego", dijo Ancelotti.

El seleccionador también afirmó que tres de los cuatro delanteros pueden desempeñar funciones similares a las de un "10" en la creación.

"João Pedro puede jugar de 10 o de delantero centro. En el partido de mañana, jugará como delantero centro. Detrás de él tengo que pensar en quién poner, puede ser Estêvão, puede ser Raphinha también", analizó.

Brasil saltaría al campo con la siguiente alineación: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli y João Pedro. (Reporte de Rodrigo Viga Gaier; Editado en español por Javier Leira)