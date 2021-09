Ancelotti apoya a benzema para el balón de oro

MADRID, 24 sep (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha apostado por el delantero Karim Benzema para ganar el Balón de Oro, comparando al francés con un vino que mejora con el tiempo. El premio, dominado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en los últimos años, está más disputado que nunca a medida que los dos envejecen, y el estado de forma de Benzema en 2021 ha hecho que los medios de comunicación locales pidan que se le conceda el galardón. El delantero francés, de 33 años, ha comenzado la temporada en plena forma, con ocho goles y siete asistencias, y el Real ha alcanzado el liderato de la Liga. El sábado, en la visita del Villarreal al Bernabéu, intentará aumentar la cifra de goles y mantener a su equipo en lo más alto. El Real Madrid es líder con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid después de seis partidos. "Creo que por lo que está haciendo y por lo que hizo la pasada temporada tiene que estar en la lista de los jugadores que pueden ganar el Balón de Oro", dijo Ancelotti sobre Benzema. "Dicho esto, Karim tiene tiempo para ganarlo, no es su última temporada. Es como el vino, cuanto más viejo, mejor es". El técnico italiano añadió que, con un calendario tan apretado -el Madrid recibe al Sheriff en la Liga de Campeones el martes-, hará rotaciones en su plantilla. "Al final hay que poner un equipo que pueda ganar el partido teniendo en cuenta los que están más frescos, los que no han jugado y tienen más posibilidades", dijo. "En el entrenamiento necesitas intensidad, y es complicado tenerlo cuando juegas cada tres días. Preparamos vídeos para que los jugadores analicen lo que han hecho bien y deben mejorar. Con los vídeos se puede hacer un buen trabajo. Ancelotti no podrá contar con seis jugadores del primer equipo para la visita del conjunto de Unai Emery, que también ha comenzado la temporada invicto, aunque sólo ha ganado uno de sus cinco partidos y ha empatado los otros cuatro. (Reporte de Joseph Walker; edición de Ken Ferris; traducción de Flora Gómez en la redacción de Gdansk)