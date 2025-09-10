Ancelotti asegura que Brasil "está en el camino correcto para llegar bien" al Mundial

Brasil está en el camino correcto para llegar bien al Mundial de Norteamérica 2026, afirmó este martes el entrenador italiano Carlo Ancelotti pese a la derrota 1-0 ante Bolivia en El Alto, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

“El equipo está en el camino correcto para llegar bien a la Copa del Mundo, yo tengo máxima confianza en el equipo, en los jugadores”, dijo Ancelotti en rueda de prensa.

Brasil terminó la fase premundialista en la quinta posición con 28 puntos, igual que Colombia (3) y Uruguay (4), aunque con menor diferencia de gol. La tabla dejó arriba a Argentina con 38 unidades y a Ecuador en el segundo peldaño con 29.

Con la mirada puesta ya en el Mundial, el laureado técnico europeo pronosticó que “vamos a hacer un mundial con éxito, a pelearlo, a lucharlo”.

También adelantó que “obviamente tendrán otras oportunidades” jugadores nuevos que fueron llamados para enfrentar a los bolivianos.

Del encuentro en La Paz, Ancelotti se quejó del penal cobrado por el árbitro chileno Cristian Garay en las postrimerías del primer tiempo.

“También, otra vez, el VAR decidió penalti (...) son cosas que obviamente se pueden mejorar”, dijo el DT italiano, a quien se observó, durante el encuentro, reclamar con firmeza a Garay.

El juez sancionó la pena máxima después de un controversial pisotón de Bruno Guimaraes a Roberto Fernández.

La acción fue advertida por el VAR y repercutió en el penal a favor del cuadro altiplánico, que además desató la algarabía de los hinchas asistentes en el recinto deportivo.

jac/cl