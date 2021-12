Ancelotti: "Casi toda la plantilla está en buena condición física, no he visto cansancio"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó la "buena condición física" de su plantilla, en la que no ve "cansancio" para afrontar los complicados encuentros en los próximos nueve días, el primero de ellos ante la Real Sociedad, conjunto del que puso en valor su "calidad defensiva", al mismo tiempo que se dirigió a Kylian Mbappé para decir que "los niños tienen que perseguir sus sueños".

"No hay alarma, estamos evaluando en cada partido la condición física de los jugadores, hasta ahora no tenemos alarma. Hoy ha vuelto Bale, no va a estar en la convocatoria, pero la próxima semana estará listo, Ceballos está entrenando solo... Casi todo la plantilla está en buena condición física. Veo al equipo bastante bien, no he visto cansancio hoy. Yo cambio mirando un poco la estadística", argumentó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro de liga frente a la Real Sociedad.

El técnico italiano aseguró que no piensa en los compromisos ante Inter de Milán y Atlético de Madrid. "Ahora el foco está en la Real Sociedad, voy a poner la mejor alineación para ganar el partido. Casemiro jugará, no pasa nada si es amonestado", añadió sobre la acumulación de partidos de Casemiro, Kroos y Modric.

"No se si podrán jugar los tres partidos seguidos, hoy tengo que pensar si pueden contra la Real Sociedad, lo pensaré hasta mañana. Si Modric duerme mal y se siente cansado, no lo meto, está claro", insistió.

Ancelotti destacó el buen papel de Vinicius y Benzema en los últimos partidos. "Cuando un delantero marca goles es difícil quitarlo, para no romper esta dinámica", señaló. "Casemiro es el balance de este equipo, el equilibrio que da es tan importante como marcar un gol o salvarlo. Por detrás de Casemiro hay jugadores muy buenos como Camavinga o Blanco, pero no tienen la experiencia que tiene Casemiro. En los próximos partidos se puede dar la posibIlidad de que Casemiro descanse", aseveró sobre rotaciones.

Además, anunció que Hazard está listo para disputar algunos minutos, ya que está "bien físicamente". "No ha hecho lo que todos esperan de él, pero creo que lo puede llegar a hacer, ahora está bien físicamente, puede jugar los próximos partidos", indicó.

Respecto al rival de los blancos este sábado, la Real Sociedad, alabó su capacidad defensiva. "Es un equipo que juega bien al fútbol y tiene mucha calidad defensiva, son muy fuertes. Estoy encantado de tener este examen ahora, en un estadio fantástico, intentaremos hacer lo mejor para ganar", analizó el choque frente a los vascos en liga, una competición que cree será "igualada hasta el final".

Por otro lado, Ancelotti volvió a defender las actuaciones de Courtois bajo palos, con el que se sienten "más solidos" defensivamente. Sin embargo, aclaró que Isco no entrará cuando el equipo vaya ganando y necesiten defender. "No he tenido bronca con Isco. No ha calentado en los últimos tres partidos porque los partidos estaban así, íbamos ganando los tres, no voy a poner a Isco si tenemos ventaja en el resultado, necesitaba meter un centrocampista más defensivo", explicó.

El entrenador fue preguntado sobre a quién le gustaría parecerse si volviera a su etapa de futbolista y manifestó que sería "delantero centro". "Me gustaría ser Vinicius, Benzema, Halland, un delantero centro que marque muchos goles, es lo que me ha faltado en mi carrera", afirmó con seguridad.

Además, valoró la publicación del cómic sobre la vida de Kylian Mbappé, en el que deja ver su deseo de ser jugador del Real Madrid. "Los niños tienen que perseguir los sueños que tienen", expresó sobre la posible llegada del delantero francés.

Finalmente, elogió la labor como entrenador de Xabi Alonso al frente de la Real Sociedad B. "Un mediocentro tiene más ventaja, habitualmente es un jugador físico con calidad, táctica... Xabi Alonso fue uno de los más grandes que he tenido, muy inteligente, con un pie fantástico y una profesionalidad extraordinaria. Hubiera apostado por él para que fuera entrenador, entendía muy bien el juego", concluyó.