Ancelotti confirma regreso de Militao tras su grave lesión de rodilla

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti confirmó este sábado el regreso a los terrenos de juego de Éder Militao, una vez que el central brasileño se ha recuperado de la grave lesión de rodilla a comienzos de esta temporada.

"Vuelve Militao, que es la noticia más importante. Está disponible, ha entrenado bien pero no está al 100% porque le falta todavía jugar más al fútbol", declaró Ancelotti en la conferencia de prensa previa al duelo contra el Athletic de Bilbao en la 30º jornada del campeonato español.

"Se ha recuperado muy bien de la lesión. Se lesionó en el partido de la primera vuelta contra el Athletic y vuelve ahora contra el Athletic en la segunda vuelta", añadió el técnico.

La vuelta a una convocatoria de Militao no significa que el defensor brasileño vaya a ser titular en el partido del domingo: "Puede que mañana tenga minutos o puede que no. Su condición física es buena, la rodilla está bien y solo le falta acostumbrarse a jugar en un campo grande y con los compañeros. Se ha recuperado muy bien y tenemos que darle tiempo para que regrese a su mejor nivel".

El regreso de Militao, de 26 años, llega en el momento crucial de la temporada, con la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City dentro de 10 días.

El Real Madrid ha tenido muchas bajas esta temporada en el sector defensivo, con solo dos centrales naturales disponibles: Nacho Fernández y Antonio Rüdiger.

Tanto al central austriaco David Alaba como el portero belga Thibaut Courtois, siguen de baja.

De hecho, Courtois no podrá reaparecer esta temporada tras haber sido operado hace unos días de los meniscos, cuando ya encaraba la recta final de su recuperación de una lesión de ligamentos de la rodilla.

"Fue raro lo que nos pasó con las lesiones de cruzado en dos centrales. Creo que aguantamos bien y todos han cumplido, Rüdiger el primero. Está haciendo una temporada fantástica. Nacho también y a veces ha cometido errores, pero en general ha aportado mucho a la defensa. Y Tchouameni ha rendido mucho en esa posición. Esto lo demuestra que somos el equipo que menos goles ha encajado y significa que el trabajo colectivo ha sido muy bueno", destacó el técnico.

El Real Madrid recibirá al Athletic sin el brasileño Vinicius, sancionado, pero sí con el inglés Jude Bellingham, que ya ha cumplido su sanción de dos partidos por expulsión.

Vinicius fue protagonista en los últimos días tras su aparición en la conferencia de prensa previa al partido amistoso entre Brasil y España, donde rompió a llorar al hablar del racismo que sufre.

"Hay una cosa que me preocupa mucho de Vinicius a día de hoy. Y es que mañana no puede jugar. Eso es lo único que me preocupa", relativizó Ancelotti.

Rbs/mcd/es