Ancelotti considera que el espíritu de equipo es la clave para Brasil de cara al Mundial

SEÚL, 9 oct (Reuters) - La actitud de los jugadores cuenta más que la táctica, afirmó el jueves el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, que busca que el pentacampeón del mundo vuelva a ser un equipo temible de cara al Mundial 2026.

Con un tiempo de preparación limitado tras su llegada en mayo procedente del Real Madrid, el técnico italiano confía en el espíritu de equipo y en el talento individual para superar los retos de cara al torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Antes del amistoso de Brasil frente Corea del Sur, el viernes en Seúl, Ancelotti dijo que el desarrollo táctico se ha visto obstaculizado por la falta de sesiones de entrenamiento con toda la plantilla.

"Creo que hace falta más trabajo táctico para afinar la estrategia de juego. Todo esto puede ser muy importante, pero lo más importante no es la estrategia, es la actitud de los jugadores en el campo. Para eso no hace falta mucho tiempo de preparación", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

En sus cuatro primeros partidos al frente de la selección, Ancelotti ha alternado un 4-2-4, con el que venció a Paraguay y Chile por la eliminatoria, y un 4-3-3, con el que empató con Ecuador y perdió frente Bolivia.

A pesar de los resultados dispares, se mostró satisfecho con la organización defensiva de Brasil.

"Me gustó mucho el juego defensivo del equipo en junio y septiembre. El equipo defendió muy bien: compacto, unido, comprometido, intenso", dijo Ancelotti. "Donde el equipo tiene que mejorar es con la posesión del balón. El equipo tiene que demostrar la calidad individual que tiene, y nosotros tenemos mucha".

"Puedes jugar con cuatro, tres o cinco en ataque, pero lo que importa es la calidad en el campo. Lo que más me gusta es el ambiente del equipo. Es muy positivo por la actitud y el profesionalismo de los jugadores".

Ancelotti también subrayó que el equipo debe estar unido si quiere ganar su sexta Copa Mundial.

"Cada uno de nosotros piensa en el objetivo, que es muy claro: tenemos que ganar el Mundial, no ser el mejor jugador del mundo. Quiero jugadores que piensen que quieren estar en el Mundial para ganar, no para ser los mejores", añadió.

Brasil jugará el martes un amistoso frente Japón en Tokio. (Reporte de Fernando Kallas; Editado en Español por Javier Leira)