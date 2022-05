Ancelotti cree que "Haaland es un gran jugador", pero prefiere a su plantilla

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó este miércoles que el flamante fichaje del Manchester City, Erling Haaland, "es un buen jugador", pero prefiere a sus jugadores, y rechazó hablar sobre "presuntos nuevos fichajes" como Antonio Rudiger.

"Haaland es un gran jugador, el City un gran club, pero me quedo con mi plantilla que me ha llevado a disfrutar de otra final de Champions", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Levante del jueves.

Tras la aparición por Madrid el lunes de Kylian Mbappé junto a compañeros suyos en su día libre y las informaciones sobre el fichaje por el Real Madrid del defensa alemán Antonio Rudiger el martes, Ancelotti fue preguntado por ambos, pero prefirió evitar el tema.

"Tenemos tiempo para hablar de esto después de la final, es un tema del que no quiero comentar, tenemos que acabar bien la temporada con una final muy importante (de Champions)", dijo Ancelotti, al ser preguntado si daría por cerrada la próxima plantilla blanca con la llegada del alemán y el francés.

"No creo que ahora sea el momento de hablar de lo que va a ser el futuro del Real Madrid", insistió el técnico merengue.

"No es el día para hablar de los presuntos nuevos fichajes del Real Madrid", añadió Ancelotti, asegurando que "hablar del mercado del Real Madrid para el futuro no me parece correcto".

El técnico merengue admitió que, con la Liga ganada, está tratando de gestionar los esfuerzos de sus jugadores "para llegar a tope el día 28" a la final de la Champions contra el Liverpool en París.

Por ello, tras dejarles descansar ante el Atlético de Madrid el fin de semana, Ancelotti tiene previsto que el jueves estén Benzema, Vinicius o Courtois, entre otros.

"Tenemos que manejar bien el cansancio de los jugadores para meterlos al 100%, es la única razón por la que he hecho cambios para el Atlético y para mañana", concluyó.

