Ancelotti da descanso a Vinícius Júnior en Brasil y Neymar sigue ausente

La ausencia de Vinícius Júnior y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó este lunes el italiano Carlo Ancelotti para los últimos dos partidos de la clasificada selección de Brasil en la eliminatoria sudamericana del Mundial de 2026 ante Chile y Bolivia.

Había expectativa por el posible llamado a Neymar después de casi dos años de ausencia de cara a los partidos contra Chile el 4 de septiembre y Bolivia cinco días después, pero finalmente no se concretó por "un pequeño problema" físico, según dijo Ancelotti tras anunciar su llamado en Río de Janeiro.

El mediocampista Lucas Paquetá, del West Ham, y el atacante Joao Pedro, del Chelsea, son dos de las principales novedades en el listado.