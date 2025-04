Ancelotti dice no estar preocupado por las especulaciones sobre su futuro en el real madrid

22 abr (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha rechazado este martes las insinuaciones de que está sometido a una creciente presión en el club, que va segundo en la clasificación de LaLiga y fue eliminado de la Liga de Campeones la semana pasada.

El futuro de Ancelotti se ha puesto en entredicho tras la derrota en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal y varias informaciones apuntan a que podría dejar el Real Madrid al final de la temporada para hacerse cargo de la selección brasileña.

Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, y Jürgen Klopp, extécnico del Liverpool, son algunos de los nombres que se han barajado en las últimas semanas.

A la pregunta de si sentía la presión, el técnico italiano dijo a los periodistas: "El club es consciente que ha sido un año más complicado. Obviamente, más complicado que el año pasado".

"Creo que es muy raro encontrar una temporada como la del año pasado. Juntos intentamos manejar las dificultades. La luna de miel sigue. Yo estoy muy contento, muy feliz, con mucha presión".

"Evidente que aumenta el estrés de la presión. Como siempre he dicho, el estrés es gasolina para mí. A mí no me molesta el estrés, me da más energía para pensar más las cosas. Hasta que me levanto por la mañana, todo va bien".

El Real Madrid sigue persiguiendo el éxito en múltiples frentes y es segundo en la clasificación liguera con 69 puntos en 32 partidos, cuatro menos que su rival, el Barcelona.

Se enfrentará al Barça en la final de la Copa del Rey este fin de semana, pero antes viajará a Getafe, 12º en la clasificación, para un encuentro por LaLiga el miércoles, en el que no podrá contar con Kylian Mbappé y Ferland Mendy.

Mbappé sufrió una lesión de tobillo en la derrota del Real Madrid por 2-1 en el partido de vuelta de cuartos de final ante el Arsenal la semana pasada, mientras que Mendy se está recuperando de una lesión en los isquiotibiales.

"(Mbappé y Mendy) no están listos para mañana, pero entrenarán estos días y puede que estén listos para el partido del sábado", dijo Ancelotti.

"El once de mañana se hará teniendo en cuenta el desgaste del domingo por la noche (victoria 1-0 ante el Athletic de Bilbao). Todos se han recuperado bien, pero algunos siguen cansados, es bastante normal. Mañana veremos"

.

"Todos sabemos cómo juega el Getafe: fútbol intenso, fuerte, con muchos duelos, muy bien organizado y con las ideas muy claras. Estamos preparados. Cuanto más se acerca el final de la temporada, los partidos son más importantes". (Información de Aadi Nair en Bengaluru; edición de Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)