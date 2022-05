Ancelotti: "El ambiente entre los jugadores ha marcado la diferencia"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que en su cabeza "está todo claro" sobre quiénes jugarán la final de la Liga de Campeones el próximo sábado contra el Liverpool, después de cerrar LaLiga Santander con un empate (0-0) ante el Betis.

"Es una nota muy alta porque ha sido una temporada donde hemos empezado bien y hemos terminado mejor. Hemos tenido continuidad en los partidos, pero siempre el equipo ha tenido compromiso. Nadie ha bajado los brazos, el ambiente entre los jugadores ha marcado la diferencia, aunque dejara en el banquillo a jugadores campeones cuatro veces de la Champions", afirmó.

El t√©cnico italiano resumi√≥ as√≠ el curso que termin√≥ en la competici√≥n dom√©stica con el t√≠tulo y un √ļltimo ensayo en el Bernab√©u de cara a la final de Par√≠s. "Todo est√° claro para m√≠, ya he tomado la decisi√≥n", afirm√≥ sobre el once.

Adem√°s, el preparador de los blancos fue preguntado por las despedidas de Marcelo, Isco y Bale. "Todav√≠a no se ha despedido Marcelo, sigue siendo nuestro capit√°n, lo ser√° en la final que tenemos que jugar. Si se va a despedir, es uno de los grandes del f√ļtbol mundial, y de los mejores laterales del mundo", dijo.

"Debut√≥ en mi primer partido con el Madrid, termina con el Real Madrid creo que una carrera fant√°stica, ha sido parte importante de esta plantilla. Pod√≠a hacer m√°s Isco, s√≠, pero ha jugado muchos partidos importantes. Siempre ha competido y mostrado su calidad. Le deseo lo mejor", a√Īadi√≥ sobre el espa√Īol.

Mientras, Ancelotti excus√≥ a Bale por no estar en el √ļltimo encuentro de Liga. "√Čl quer√≠a despedirse, quer√≠a jugar si estaba bien, despedirse de este estadio, de esta afici√≥n. Tiene una √ļltima posibilidad porque creo que Bale va a estar bien para la final", apunt√≥, dejando claro que Alaba jugar√° el partido de Par√≠s.

"Alaba va a estar para jugar la final. No necesitábamos arriesgar hoy, va a jugar 100%, es verdad que no juega desde abril, pero en este tipo de partido no es solo el aspecto físico a tener en cuenta", terminó.