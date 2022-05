Ancelotti: "El equipo con más coraje y personalidad ganará la final"

"Klopp es un gran entrenador, tengo una buena relación con él"

MADRID, 26 May. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirma este jueves que la final de Liga de Campeones de este sábado (21.00 horas) entre el Liverpool y el conjunto blanco la ganará "el equipo que tenga más coraje y personalidad", insistiendo en que "no significa mucho" hablar de "revancha", después de la final perdida por los merengues en 1981 y la última entre ambos clubes en 2018, con los 'reds' como subcampeones.

"¿Querrá el Liverpool vengarse de la final perdida ante el Madrid en 2018? El Real Madrid también busca revancha porque perdió una final contra el Liverpool en París (en 1981). No creo que eso signifique mucho. Se enfrentarán dos grandes equipos, y el que tenga más coraje y personalidad ganará al final", augura el italiano en una entrevista para UEFA recogida por Europa Press.

Así, el técnico alabó a su rival en el Stade de France para levantar la 14ª Copa de Europa del club blanco, asegurando que los 'reds' tienen "mucha calidad en conjunto, gran intensidad y buena organización". "Es uno de los mejores equipos. Klopp es un gran entrenador, tengo una buena relación con él. Ha aportado cosas nuevas al fútbol con la intensidad y la presión ofensiva (de sus equipos). Está haciendo un gran trabajo", comenta también sobre el técnico alemán, sobre el que se ha mantenido invicto en seis de sus últimos nueve enfrentamientos.

Y es que el Liverpool es un rival que Ancelotti, de 62 años, conoce muy bien, y al que ya saber lo que es ganarle en una final de Champions. "La primera vez fue en 1984, en la final de Roma. No jugué porque estaba lesionado. Luego, en 2005 y 2007 (con Ancelotti como entrenador del AC Milan) y, por supuesto, la rivalidad se acentuó durante el periodo en que trabajé en el Everton", relata.

"cuando ganas la champions sientes que has hecho bien tu trabajo"

"Ahora, nos volveremos a enfrentar. Tienen una gran plantilla, es difícil enfrentarse a ellos. Juegan a un nivel muy alto, con gran físico, pero es un placer jugar contra ellos en la final", añade sobre la rivalidad personal con el equipo 'red'.

"El de 2005 fue el mejor equipo que he entrenado en una final. Por desgracia, en el fútbol existe esa imprevisibilidad que no puedes controlar. Es difícil de explicar. Es difícil explicar cómo marcamos dos goles en un minuto en el 90 contra el City. Estas cosas pasan, y hay que aceptarlas. Tampoco hay que pensar demasiado en ello. El fútbol siempre te ofrece cosas, y eso ocurrió dos años después (cuando el Milan venció al Liverpool en la final de 2007, tras caer en 2005)", reflexiona Ancelotti.

La de este sábado, 28 de mayo, será la quinta final de Champions para el italiano, que ya es el entrenador con más finales de Copa de Europa. "He pensado en ello. Sí, han pasado muchos años desde la primera vez. El fútbol ha cambiado y yo he sabido adaptarme a esos cambios. Desde la primera final en 2003 hasta hoy ha habido muchos cambios. Han sido cambios positivos. El fútbol es siempre un espectáculo muy interesante, y me adapto a los cambios porque me apasiona este deporte", señala.

"¿Qué se siente al ganarla? Que has ganado la competición más importante, que has hecho bien tu trabajo. ¿Es diferente ganarla como entrenador que como jugador? Pues sí. Los sentimientos, las emociones, son diferentes. Son más fuertes cuando se gana como entrenador. Como jugador, formas parte del grupo que gana el trofeo, pero como entrenador tienes más responsabilidades", confiesa sobre el significado de levantar la 'Orejona'.

Finalmente, Ancelotti destacó que para él es importante diferenciar "entre el jugador y la persona" para la gestión del vestuario. "Creo que mostrar tu verdadera cara es muy importante a la hora de tener una relación con alguien basada en el respeto. Un jugador es alguien que tiene la suerte de jugar al fútbol y yo tengo la suerte de ser entrenador. Hay que distinguir entre lo que hace alguien y lo que es", zanjó.