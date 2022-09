Ancelotti: "El gol encajado es un error bastante grave, estas situaciones tenemos que mejorarlas"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, cree que merecieron la victoria de este sábado ante el Betis, que confirma que han empezado "bien la temporada" y que "la dinámica es buena", aunque fue crítico con el gol recibido que calificó de "error bastante grave".

"Hemos empezado bien la temporada, pero este ha sido un partido dif√≠cil, donde hemos tenido dificultades en la recuperaci√≥n porque el Betis maneja muy bien el bal√≥n desde atr√°s y eso ha sido algo bastante normal, pero con el bal√≥n lo hemos hecho bien, hemos estado muy vertical, con buenas combinaciones, y s√≥lo nos ha faltado el √ļltimo pase. Creo que hemos merecido ganar", expres√≥ Ancelotti en rueda de prensa.

De todos modos, lament√≥ el gol encajado y reconoci√≥ que deben "tener en cuenta" que todav√≠a no han sido capaces de dejar a cero la porter√≠a en Liga. "El gol es un error bastante grave, nos han cogido poco atentos en un saque de banda. Estas peque√Īas situaciones tenemos que mejorarlas", apunt√≥.

Más le gustó el partido de Rodrygo Goes, titular y autor del definitivo 2-1. "Para mí, es un delantero especial porque puede jugar en todas las posiciones. Es muy rápido y muy inteligente sin el balón, muy eficaz en el uno contra uno. Todo su aprendizaje ha terminado y ahora es a todos los efectos un jugador del Real Madrid", remarcó.

El brasile√Īo es uno de los que puede sustituir a Karim Benzema, que lo ha jugado todo hasta el momento. "No es verdad que no tengamos un sustituto, est√° Mariano, Hazard, Rodrygo, a veces Asensio o Modric, aunque no saliese bien. No le vamos a 'matar', jugamos cada tres d√≠as y puede que descanse alguno, pero hasta ahora f√≠sicamente le he visto bien. No est√° tan fino en la finalizaci√≥n, pero no por el f√≠sico", advirti√≥ del franc√©s.

Los que no jugaron un día más fueron Eden Hazard y Marco Asensio. "Sé que puedo contar con ellos y para mí es suficiente. No sé cuántos minutos van a jugar, cada partido tiene su historia y los cambios fueron para meter energía en el campo. No necesitaba meterles cuando ganábamos 2-1", se sinceró el italiano.

En este sentido, el de Reggiolo ve a su "plantilla 'enchufada'" y elogió a Luka Modric y Toni Kroos, este suplente ante el Betis, que "son muy inteligentes y humildes" y "saben que son importantes si no juegan todos los partidos"

"Nuestro objetivo es jugar un f√ļtbol eficaz que nos est√° permitiendo sacar los partidos con la calidad que tenemos. La din√°mica del equipo en este momento es buena, la plantilla tiene mucha confianza en su calidad y ahora llega el encuentro m√°s complicado de esta primera parte que es el del martes ante el Celtic porque es un equipo con una din√°mica fant√°stica y tenemos que estar preparados", sentenci√≥ Ancelotti.