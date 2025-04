Ancelotti elogia el esfuerzo colectivo del madrid en la victoria frente al athletic

MADRID, 21 abr (Reuters) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió el carácter de su equipo después de su trabajada victoria por 1-0 sobre el Athletic de Bilbao el domingo, con la que mantiene vivas sus opciones al título de LaLiga y responde de la mejor manera posible a su eliminación en la Liga de Campeones.

Un gol de Federico Valverde en los últimos minutos impidió que el vigente campeón de España se alejara aún más de la lucha por el título, situándose segundo con 69 puntos, a cuatro del Barcelona.

"Valverde ha sido clave. Ha marcado el gol de la victoria", dijo Ancelotti a la prensa. "El equipo lo ha hecho bien. Más lento en la primera mitad, pero en la segunda lo hemos hecho muy bien en todos los sentidos. Queríamos ganar y reaccionar después de la eliminación (en la Champions) y el equipo ha cumplido."

"En la primera parte fuimos agresivos y recuperábamos pronto. El equipo fue más sólido y solidario y no hemos encajado gol. Son buenas noticias y a ver si seguimos mejorando".

Al Real Madrid le faltó chispa en la primera parte, pero se mostró mejor tras el descanso, con el centrocampista Jude Bellingham jugando como falso nueve.

"En la primera parte hemos tenido un buen control porque teníamos más medios en el campo. No hemos sufrido la presión que suele hacer el Athletic Club. No creamos oportunidades porque faltaban jugadores entre líneas, que pusimos en la segunda", dijo Ancelotti.

"(Bellingham como falso nueve) nos dio ventaja el año pasado. En la segunda parte ha jugado así y él estaba listo dentro del área cuando poníamos centros. Mereció marcar."

Ancelotti también elogió al extremo Vinícius Jr, afirmando que fue decisivo en la victoria, ya que lideró el ataque en ausencia del sancionado Kylian Mbappé y le anularon un gol al final de la segunda parte.

"(Vinícius) es un jugador extraordinario, con una actitud fantástica. Lo ha intentado y en la segunda parte ha agotado al lateral del Athletic Club. Marcó un gol y puso dos o tres pases muy buenos. Fue determinante", dijo el técnico italiano.

"No han sido días felices ni para él ni para nosotros. La reacción que ha tenido en el campo me ha gustado mucho y va a ser una pieza muy importante en los próximos partidos. No tengo dudas. Es un jugador muy importante para nosotros por lo que hace en el campo y por su actitud."

Con la final de la Copa del Rey ante el Barcelona a la vuelta de la esquina, Ancelotti descartó la sugerencia de que su alineación fuera un ensayo para ese partido y dijo que la victoria dará impulso a su equipo de cara al Clásico de la próxima semana.

"He puesto una alineación para tener más control con (Luka) Modrić y (Dani) Ceballos", dijo. "Tenemos otro partido el miércoles y esta victoria nos viene bien porque nos anima más". (Información de Janina Nuño Ríos en Ciudad de México; edición de Toby Davis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)