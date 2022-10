Ancelotti: "Esta plantilla es de las mejores, si no la mejor que he tenido"

El técnico blanco adelanta que Benzema no estará ante el Leipzig

MADRID, 23 Oct. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, destacó el buen momento de los suyos tras conseguir (3-1) la victoria ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu y señaló la actual como la "mejor" plantilla que ha tenido.

"Es un equipo que me gusta entrenar, que no me da problemas, es respetuoso con lo que hacemos y con las decisiones. Esta plantilla es de las mejores, si no la mejor que he tenido", aseguró.

Carlo Ancelotti compareció satisfecho por los tres puntos y por el buen tramo final de su equipo gracias a la "energía" de los cambios. "Hemos bajado en la segunda parte cuando encajamos el gol, perdimos confianza, aunque afortunadamente los cambios dieron energía y confianza al equipo, metimos el segundo con una contra espectacular y eso nos ha permitido ganar el partido", señaló.

"Los cambios han aportado mucho al equipo, sobre todo en energía, no quiere decir que los sustituidos lo hayan hecho mal. Son recursos que tenemos por tener un banquillo espectacular. Cuando los jugadores entran desde el banquillo y marcan la diferencia significa que la plantilla tiene salud, es un momento de la temporada que no tenemos que mirar demasiado sino que tenemos que aguantar porque la exigencia es muy grande y no se puede parar. Lo que necesitamos es seguir sufriendo e intentar ganar los partidos", añadió.

Ancelotti volvió a destacar la figura de Fede Valverde por encima del resto y preguntado sobre la famosa apuesta de los diez goles, el técnico aseguró que su carnet estaba "a salvo". "Teniendo en cuenta que el año pasado marcó solo uno, yo he arriesgado mucho en meterle diez goles, mi carnet está a salvo. Yo raramente apuesto con los jugadores, no apuesto en general", dijo.

Además, Ancelotti quiso bajar la euforia con Fede y pidió tiempo para premios individuales. "Esperad un poco con Valverde, el Balón de Oro lo tiene Karim y vamos a ver el año que viene si metemos alguno, puede ser Valverde, por qué no", afirmó.

Preguntado sobre la posible lesión de 'pajarito', el técnico italiano tranquilizó al madridismo, aunque asustó con Benzemá. "Fede tiene un golpe en la pierna y le molesta un poco, tenemos que ver si se puede recuperar para el partido del martes. Creo que Karim no va a recuperar para el martes sino que volverá el domingo", aseveró.

La situación del francés empieza a preocupar a los merengues, aunque Ancelotti mantiene su confianza intacta en el delantero y le resta importancia al asunto. "No estamos preocupados por Karim, es una cosa pequeña lo que ha tenido. Es verdad que no ha tenido mucha continuidad pero Karim es sano y está motivado y sigue siendo importante para nosotros, confirmó.

"Karim es muy importante para nosotros y la plantilla es tan grande que han sido capaz de reemplazarle. Esto significa que Karim va a ser más importante en la segunda parte de la temporada", añadió.

Sobre la falta de minutos de Marco Asensio, el entrenador madridista volvió a dejar claro la importancia del balear y reconoció que "merece más minutos". "Asensio es un gran jugador que puede jugar en el Real Madrid, está aprovechando los pocos minutos y me hace pensar que merece más, de hecho, merece más", afirmó.

Europa Press