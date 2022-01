Ancelotti: "Estoy encantado de que se diga que el Real Madrid juega a la contra"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que est谩 "encantado" de que se diga que su equipo juega "a la contra", algo que no es "sencillo" y que es tan "respetable" como cualquier otra opci贸n, y ha explicado que su "plan" cambiar谩 en la final de la Supercopa de Espa帽a ante el Athletic Club.

"Estoy encantado de que se pueda decir que el Real Madrid es capaz de jugar a la contra, porque no es tan sencillo; significa jugar vertical, lo que necesita jugadores que den pases en el momento justo y delanteros que puedan atacar en el tiempo justo. La contra del Real Madrid contra el Barcelona no fue una contra de un pase, fue de cuatro o cinco, raso, con seis jugadores dentro del 谩rea. No se marc贸 con un bal贸n largo para la carrera de Vin铆cius. A veces escucho esto. Fueron tres o cuatro pases muy cortos. Es una contra bien hecha. Encantado de que se diga que el Real Madrid juega a la contra", declar贸 en rueda de prensa.

Adem谩s, reiter贸 que respeta "todas las facetas del f煤tbol". "Si uno quiere jugar con la posesi贸n y piensa que es una cosa m谩s sencilla para ganar los partidos, es respetable. Es respetable el partido que jug贸 el C谩diz contra nosotros, nos meti贸 en dificultades. No hay una magia que te hace ganar los partidos, el sistema perfecto no existe, como tampoco existe el juego perfecto. Si juego a la contra, no voy a ganar todos los partidos, y con la posesi贸n tampoco; se gana tambi茅n a bal贸n parado. Si jugamos un partido a defender, no significa que el equipo sea solo para defender. Somos el equipo que m谩s goles ha marcado en LaLiga", indic贸.

Por otra parte, el t茅cnico italiano est谩 convencido de que "los peque帽os detalles" ser谩n "muy importantes" en el duelo ante los vascos. "La fortaleza a bal贸n parado, visto lo que han hecho ante el Atl茅tico de Madrid, puede ser un aspecto importante del partido", dijo. "El plan es ganar el partido. Hay que evaluar bien al equipo contrario; nos conocemos muy bien, hemos jugado hace un mes dos veces, una vez en Bilbao y otra en Madrid", record贸.

"Fueron dos partidos muy igualados y competidos, y lo mismo va a ser ma帽ana. El Athletic tiene muchos registros: solidez defensiva, buena organizaci贸n, rapidez, habilidad a bal贸n parado... Tenemos que tener en cuenta todo esto. El plan ser谩 distinto al de la semifinal, porque el Athletic tiene distintos registros al Barcelona. No va a ser el mismo plan, es evidente", prosigui贸.

En otro orden de cosas, confes贸 que con Marcelino Garc铆a Toral, t茅cnico del Athletic Club, le une "una amistad de piel". "A veces hay personas que aunque pase el tiempo, se te acercan y sientes algo especial. Con 茅l siento esto. Me parece un 贸ptimo entrenador, porque el Athletic est谩 jugando muy bien, lo hizo muy bien en Valencia... Todos los partidos contra sus equipos son muy complicados. Es un entrenador que controla muy bien los peque帽os detalles, sus equipos est谩n muy bien organizados desde el primer minuto hasta el final. El partido contra el Atl茅tico de Madrid evidenci贸 esto, fue un equipo muy bien organizado y que nunca se rinde", afirm贸.

"estamos empujando a vin铆cius a que juegue m谩s por dentro"

Sobre la situaci贸n del equipo, explic贸 que "no" tienen "problemas en el aspecto f铆sico". "Tenemos dos dudas: Alaba y Asensio", desvel贸. "Nunca he tomado riesgo con un jugador que no se encuentre bien. Si Alaba y Asensio est谩n bien, estar谩n disponibles; si no est谩n bien, jugar谩n otros, como Nacho y Rodrygo, que jugaron muy bien contra el Barcelona. No forzaremos a ninguno", a帽adi贸.

Tambi茅n valor贸 la baja del lateral Dani Carvajal tras dar positivo por coronavirus. "Estamos acostumbrados a que esto pueda pasar. Lo siento por Carvajal, que hab铆a vuelto y hab铆a hecho un buen partido. Est谩 muy bien, tiene solo un poco de catarro pero se encuentra bien f铆sicamente", manifest贸.

Sobre las opciones de Vin铆cius, el preparador madridista advirti贸 de que "no va a tener mucho espacio al frente". "Creo que va a tener mucho espacio por fuera, y lo puede disfrutar. Estamos empujando a Vin铆cius a que juegue un poco m谩s por dentro para ayudar m谩s a Benzema. Por dentro, contra el Valencia, marc贸. Es un jugador que no solo tiene que disfrutar del regate en el uno contra uno por fuera, si no tambi茅n entrar por dentro sin bal贸n. Es una calidad que aun no tiene pero de la que puede disfrutar, con esa velocidad que tiene la puede disfrutar tambi茅n sin bal贸n", expuso, antes de hablar de la visi贸n de Karim Benzema en el vestuario.

"Benzema no ha cambiado, mantiene esa humildad. No ha cambiado 茅l, ha cambiado lo que los dem谩s ven en 茅l: un jugador m谩s fuerte, con m谩s personalidad, m谩s maduro, m谩s l铆der. Los otros lo ven de manera distinta, y yo tambi茅n, a hace seis a帽os", relat贸.

Sobre el hecho de volver a jugar una final con el Real Madrid, confes贸 que "no" esperaba volver a hacerlo tras su despido en su primera etapa. "Estoy muy feliz de vivir este periodo, me est谩 ilusionando mucho. Volver a jugar una final es especial, y m谩s lo es jugarla con el Real Madrid, que tiene costumbre de vivir este tipo de momentos", se帽al贸.

Adem谩s, asegur贸 que el mejor momento de este curso fue "antes de Navidad, en el partido contra el Atl茅tico". "Estoy contento de llegar a esta final as铆. Conozco la personalidad y el car谩cter de este equipo para llevar este tipo de partidos y me deja mucho m谩s tranquilo. No tengo que meter presi贸n, motivaci贸n ni concentraci贸n, las tienen", apunt贸.

Por 煤ltimo, reconoci贸 que "no" le incomoda jugar en Arabia Saud铆. "Hemos tenido un buen ambiente en el Cl谩sico, con muchos aficionados del Real Madrid y del Barcelona. Fue un ambiente muy bonito. Sabemos que es importante para la RFEF ayudar a las ligas menores, y para los espa帽oles tambi茅n", finaliz贸.