Ancelotti: "Estoy feliz de que el equipo sea dependiente de Benzema"

"Este equipo puede competir por la Champions por su experiencia y personalidad"

MADRID, 11 Abr. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogi√≥ de nuevo a Karim Benzema, la "representaci√≥n perfecta" del delantero centro en el f√ļtbol moderno y de quien confes√≥ que el equipo es "dependiente", al mismo tiempo de advirti√≥ del "dif√≠cil" partido de este martes ante el Chelsea, aunque que el equipo blanco "puede competir" por este trofeo, gracias a su "experiencia y personalidad".

"Hay dos delanteros que han destacado, Vinicius y Benzema, antes lo hicieron Cristiano Ronaldo, Bale... Y decir que tenemos dependencia de Benzema es verdad, no hay que ocultarlo, y estoy feliz de ser dependiente de Karim", sentenció el técnico italiano en la rueda de prensa previa a la vuelta de cuartos de final de la liga de Campeones ante los londinenses.

Para Ancelotti, Benzema, que convirti√≥ su segundo 'hat-trick' consecutivo en Champions en la ida, representa "lo que tiene que ser un delantero centro moderno". "En el pasado era el que remataba los centros y lo que pasaba dentro del √°rea. Karim es lo que exige el f√ļtbol moderno en un delantero, no solo rematar y marcar, tambi√©n ayudar al equipo, trabajo defensivo. Es la representaci√≥n perfecta de lo que tiene que ser un delantero centro en el f√ļtbol moderno", alab√≥, al ser preguntado por su hipot√©tica armon√≠a con Erling Haaland.

El italiano, que quiere evitar cualquier tipo de relajaci√≥n para ma√Īana, avis√≥ de la dificultad del encuentro, por lo que inst√≥ a "hacer un partido completo", sabiendo que "hay que sufrir y competir". "Tenemos que plantear el mismo partido que para la ida, teniendo en cuenta que esperamos un rival que va a sacar lo mejor para intentar ganar la eliminatoria", a√Īadi√≥.

"el chelsea es un equipo grande y fuerte, que nunca se rinde"

"Respetamos muchísimo al Chelsea, es un club lleno de calidad, con jugadores muy buenos. Partidos de este tipo solo se pueden preparar así, estamos seguros de que el Chelsea jugará mejor que en la ida, tendremos que estar preparados", replicó Ancelotti, que ve al Chelsea como un equipo "grande, fuerte, que nunca se rinde".

Así, el técnico puso en valor la experiencia de su plantilla en este tipo de partidos, una "suerte" en la eliminatoria. "Nuestro estado de animo es de felicidad por jugar este partido, es una gran oportunidad para llegar a semifinales, con la preocupación normal de jugar contra un rival fuerte. Tenemos que tener mucho respeto por el Chelsea", recalcó.

"Nadie puede decir que va a ganar la Champions, porque es una competición muy complicada. Se puede competir, no todos pueden competir. Conozco muy bien al equipo, llevo mucho tiempo en este mundo y sé la calidad que se necesita para competir en la Champions. La experiencia y la personalidad tienen un papel muy importante, y por eso este equipo puede competir por la Champions", animó.

Y para la vuelta Ancelotti no ha confirmado la presencia de Fede Valverde, pieza importante en el esquema en Londres para dar m√°s m√ļsculo al centro del campo. "A nosotros nos gustar√≠a hacer el mismo partido y mismo planteamiento, pero puede que el Chelsea cambie su planteamiento. Tenemos que estar listos y preparados, estamos pensando en jugar de distinta manera", argument√≥.

"no pude decir que no al real madrid"

Por otro lado, el t√©cnico italiano, que vive en la actualidad su segunda etapa en el banquillo blanco, dese√≥ seguir el a√Īo que viene, "confiado" en que la temporada "saldr√° bien". "Ojal√° que s√≠ pueda seguir el a√Īo que viene. Pero no pienso en eso, mi contrato es largo pero no pienso en eso. Si el club est√° feliz yo seguir√© feliz, y sino les agradecer√© por el tiempo en el club", expres√≥, despu√©s de confesar que no pudo decir 'no' a la llamada del Madrid cuando entrenaba al Everton.

"Estuve muy bien en el Everton, trabajamos muy bien, con una relaci√≥n entre las personas muy buena. Puedo entender que alguien se enfadara en Everton, pero es realmente dif√≠cil decir que no al Real Madrid, no le pod√≠a decir que no, era al √ļnico al que no pod√≠a decirle que no, al resto s√≠", admiti√≥.

Unas palabras que reafirm√≥ al ser preguntado por sus opciones para ser seleccionador de Italia. "A m√≠ me gusta el d√≠a a d√≠a, no solo los partidos. Los partidos te dan la emoci√≥n y la felicidad de estar en el banquillo, pero hasta que no cambie mi chip y mi cabeza del d√≠a a d√≠a no entrenar√© a una selecci√≥n, porque no me gusta solo tres meses al a√Īo. Cuando se me pase las ganas del d√≠a a d√≠a parar√©", sentenci√≥.