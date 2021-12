Ancelotti: "Estoy pensando en cambiar el sistema a un 4-4-2"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, anunci√≥ que Vinicius Junior jugar√° su partido n√ļmero 22 como titular, mientras que confirm√≥ que est√° "pensando si cambiar el sistema" ante las bajas en el centro del campo y el extremo derecho, al mismo tiempo que reconoci√≥ que tienen que "buscar m√°s calidad y efectividad", tras el empate ante el C√°diz, y que le parece "raro" que hayan concedido al equipo blanco dos penaltis en 2021.

"Ma√Īana Vinicius jugar√° el partido n√ļmero 22 de titular. No veo cansancio, est√° muy motivado, tiene ganas, para nosotros es muy importante. Sobre todo ma√Īana, necesitamos un equipo que est√© listo, para meter la misma energ√≠a del Athletic", indic√≥ Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro ante los 'leones' en San Mam√©s.

El t√©cnico italiano augur√≥ un "partido entretenido y dif√≠cil" este mi√©rcoles ante el Athltetic. "Ser√° en San Mam√©s, un ambiente que me gusta mucho. Tenemos bajas pero puede ser oportunidad para mostrar calidad de la plantilla, lo vamos a preparar bien e intentar ganarlo", a√Īadi√≥.

Ancelotti no podrá contar en el centro del campo con Casemiro, por sanción, y Modric, que sigue con problemas de salud a pesar de dar negativo en coronavirus. "Es una oportunidad para el equipo y para jugadores como Camavinga, un jugador que tenemos en cuenta para hoy y para el futuro, Valverde lo mismo, puede ser una gran oportunidad para ellos", afirmó.

"Estoy pensando si cambiar el sistema, no estoy tan seguro. No tenemos extremo derecho, es el √ļnico motivo para cambiarlo, podr√≠a ser mejor un 4-4-2, pero no estoy seguro, la noche me puede dar consejos", apunt√≥ ante las ausencias tambi√©n de Asensio, Rodrygo y Bale, positivos en Covid-19.

"quiero que hazard juegue cómodo en la posición en la que juegue"

Ancelotti pidió "más claridad" con el asunto del negativo de Luka Modric, que sigue con "cansancio y fiebre. "No está bien y no puede entrenar, sea positivo o negativo. Está cansado y tiene fiebre. Tenemos que esperar a que se encuentre mejor, tenemos siete días de vacaciones, ojalá a la vuelta estén todos listos. Es un problema médico y no solo de autoridad", insistió.

El entrenador blanco valoró la posibilidad de que Hazard vuelva a jugar después de completar el partido ante el Cádiz. "Ayer estaba bien, hoy se ha entrenado y después vamos a evaluarlo. Está claro que no es un extremo que juega por fuera como Vinicius, le gusta la banda izquierda, por detrás del delantero. Nunca jugó pegado a la línea, prefiere jugar detrás del delantero. Si juega, es una opción que tenemos que evaluar. Yo quiero que el jugador juegue cómodo en la posición en la que juega", expresó sobre el belga.

"Hace un mes que Hazard ahora est√° entrenando bien, con intensidad y ritmo, si lo pongo ma√Īana no arrastrar√° problemas f√≠sicos, est√° bien. Aunque puede tener m√°s riesgo que uno que est√° acostumbrado a jugar", admiti√≥ Ancelotti.

Respecto al partido ante el Athletic este mi√©rcoles, Ancelotti espera tener m√°s "efectividad", despu√©s de no hacer gol ante el C√°diz tras casi 40 remates. "Solo con la posesi√≥n los partidos no se ganan, tenemos que buscar m√°s efectividad y calidad para movernos cuando los espacios est√°n cerrados. Pero esto no me preocupa, ha faltado calidad, pero puede pasar. El partido contra Athletic es un equipo distinto, con un f√ļtbol m√°s vertical y agresivo, va a ser distinto al partido contra el C√°diz", analiz√≥.

"me parece raro que solo nos hayan concedido dos penaltis en 2021"

El italiano opinó respecto al tema "complicado" con Isco, sin apenas minutos en la primera parte de la temporada. "El jugador no ha tenido oportunidad de mostrar la calidad que tiene, porque el equipo tiene buena racha sin él. Esta buena racha les ha afectado en el sentido de que no han tenido minutos para mostrar su calidad. A nivel profesional, Isco como los otros, se han comportado muy bien, no hemos tenido lucha ni enfrentamiento, no me enfadé con él, profesionalmente han aceptado que el equipo lo está haciendo bien", aseguró.

"Ceballos est√° muy bien, ha empezado a trabajar y ha tenido una peque√Īa sobrecarga, no creo que est√© en la convocatoria, pero muestra calidad y ganas de volver, pero ma√Īana no voy a arriesgar a nadie. En el 2022 ser√° parte importante de la plantilla", manifest√≥ sobre la posible vuelta del centrocampista andaluz.

Finalmente, Ancelotti reconoció, entre risas irónicas, que le parece "raro" que al Real Madrid solo le hayan pitado dos penaltis a favor en 2021. "Ojalá en 2022 podamos tener más suerte", concluyó.