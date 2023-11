El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti, que en la última pausa de selecciones perdió por lesión a Vinicius y Eduardo Camavinga, calificó de "insostenible" el actual calendario futbolístico y llamó a reducir el número de partidos para evitar lesiones y mejorar el espectáculo.

"Es un calendario que no se puede sostener y los que lo preparan tienen que mirar lo que ha pasado", declaró el técnico italiano este sábado en la conferencia de prensa previa al duelo de LaLiga contra el Cádiz.

"La solución es reducir el número partidos. Si no se ponen de acuerdo Liga, UEFA y FIFA los jugadores no pueden hacer nada. Esto no lo pueden hacer los jugadores y entrenadores, solo lo pueden arreglar la Liga, la UEFA y la FIFA. Sin embargo, hacen lo contrario porque tenemos más partidos. Hasta que no se arregle esto no se podrá solucionar", añadió.

"Todo es bueno si se reduce el número de partidos. Eso reduciría las lesiones y mejoraría la calidad del espectáculo porque he visto partidos en este parón que han terminado con un 8-0 o un 14-0. No sé si eso tiene sentido", insistió Ancelotti, quien no dudó que "los jugadores y entrenadores no tienen problema con bajarse el sueldo si eso ayuda a la salud de los jugadores", aunque se mostró convencido de que "no es un problema de sueldo".

Anunciado como seleccionador brasileño al término de la presente temporada, Ancelotti insistió en el mismo discurso de los últimos meses: "Me siento orgulloso de que una selección de las más grandes del mundo, como Brasil, se fije en mí. Está todo claro y tengo contrato hasta el 30 de junio. Hasta que no pase nada no voy a contestar sobre mi futuro".

Y preguntado si esperará hasta el último momento si el Real Madrid le ofrece seguir en el cargo más allá del 30 de junio, el italiano no tuvo dudas: "¡Claro que sí!".

