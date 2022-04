Ancelotti: "Hay cosas difíciles de entender en el fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que "hay cosas difíciles de entender en el fútbol", como el cambio que dio su equipo de una parte a otra en la remontada (2-3) ante el Sevilla este domingo o alguna jugada polémica en el Sánchez-Pizjuán.

"En la segunda parte es la calidad de los jugadores, no hemos perdido la cabeza, hemos arreglado algunas cosas. No estábamos bien colocados, el equipo no estaba compacto en la recuperación. Con el balón, la posición tampoco era la correcta", dijo en rueda de prensa después de un triunfo que les acerca el título de Liga.

El técnico italiano confesó que la reacción de su equipo fue espectacular, y aprovechó para dejar su queja sobre un penalti que no les fue señalado y el gol anulado a Vinicius. "Parecía un equipo cansado en la primera y espectacular en la segunda, hay cosas difíciles de entender en el fútbol, como la valoración de la mano de Diego Carlos y la de Vinicius", apuntó.

"He visto en vivo, no me parecía toque de mano, Vinicius estaba muy seguro. Es difícil, pero me parecía bastante clara", añadió sobre ese gol anulado, que hubiese supuesto el 2-2, aunque al final no les hizo falta a los blancos ya que terminaron ganando.

Ancelotti no quiso hablar de sorpresa pero sí insistió en que el cambio tras el descanso le hace estar muy "orgulloso". "Este equipo no me sorprende pero esta segunda parte me deja muy orgulloso", añadió, antes de ser preguntado por un Rodrygo que cambió el partido con su entrada para el inicio de la segunda parte.

"Es lo que dice la estadística. Rodrygo va a ser un grandísimo jugador y lo va a ser desde el once. Ha marcado la diferencia cuando ha entrado igual que Camavinga pero trabajamos para que lo hagan cuando empiezan el partido, es un problema también de juventud", terminó.