Ancelotti: "Hazard será titular mañana, merece jugar"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, anunció este sábado que el belga Eden Hazard será titular ante el Cádiz, porque "ha entrenado bien y merece jugar", al mismo tiempo que lamentó los "contratiempos" de esta semana con los casos positivos en coronavirus en la plantilla.

"Hazard será titular mañana, tiene ganas y motivación, va a jugar porque ha entrenado bien, merece jugar, no va a jugar porque haya bajas", sentenció Ancelotti este sábado en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Cádiz.

El italiano apuntó que cree que Hazard hará un "gran partido" este domingo. "No ha cambiado mentalmente, cuando puede entrenar a nivel está bien, el problema es que no ha podido entrenar al 100%. Está preparado por lo que ha mostrado en los entrenamientos. La primera parte de la temporada estaba afectado porque Benzema y Vinicius han estado muy bien, y he preferido a Rodrygo o Asensio, pero Hazard tiene todo para hacer una segunda parte de la temporada útil para nosotros.

Además, ha confirmado que, aunque no ha entrenado con el grupo varios días, Karim Benzema tendrá minutos este domingo. "Ha entrenado individualmente, pero ha entrenado muy bien y va a jugar", confirmó.

"nunca hemos pensado en aplazar el partido"

Por otro lado, valoró los "contratiempos" de esta última semana con los positivos en coronavirus en la plantilla. "Los positivos están bien y el equipo ha entrenado bien, están listos para el partido de mañana. Tenemos que convivir con esto desgraciadamente, nunca hemos pensado en aplazar el partido, tenemos una plantilla que puede suplir las bajas. El fútbol y la sociedad tienen que seguir conviviendo con este virus, teniendo en cuenta que tenemos que cuidarnos con todas las precauciones que necesitamos, el club es muy exigente con las medidas", añadió.

"Modric ha dado negativo, pero está un poco cansado, ha tenido fiebre. No va a jugar el partido de mañana, tenemos que evaluar lo que dice la normativa, tenemos que aclarar este tema, todavía no está claro", reconoció sobre la posibilidad de que el croata pudiera estar frente al Cádiz.

Ante los andaluces, el italiano es partidario de "no cambiar la identidad" del equipo blanco. "El Cádiz probablemente tiene menos calidad, pero tiene una identidad muy clara. Si tenemos que defender bajo lo vamos a hacer. Tenemos que destacar que hemos mejorado mucho en le aspecto defensivo, es lo que más hemos mejorado", analizó sobre el encuentro del domingo.

"ahora el barcelona no es un rival directo"

"Hemos trabajado bien y hemos tenido suerte, a veces la suerte te ayuda. No hemos empezado tan fuerte en la primera parte y eso nos ha ayudado en el aspecto físico en la segunda parte de la temporada. Evaluamos el cansancio de los jugadores y hasta ahora nos ha salido bien", expresó sobre el buen momento de forma de los madridistas.

Preguntado por la mala racha del Barcelona en lo que va de temporada, Ancelotti confesó que no considera a los blaugranas un rival directo. "El Barcelona no es un rival directo ahora, pero tiene la calidad para luchar hasta el final. Si yo fuese el entrenador del Barcelona también diría lo mismo", afirmó sobre las palabras de Xavi Hernández asegurando que no pueden descartarse para ganar la Liga.

Finalmente, el italiano calificó de "lamentable" el sorteo de octavos de final de Champions. "Pensaremos en la eliminatoria más adelante. Es difícil, pero muy excitante e interesante", concluyó sobre el próximo duelo ante el PSG.