Ancelotti: "Hemos hecho el partido que teníamos que hacer"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró orgulloso de la clasificación para octavos de final tras superar al Alcoyano por 1-3 y aseguró que hicieron "el partido" que tenían "que hacer" porque "no era una noche para los jugadores de calidad".

"Creo que hemos jugado un partido distinto a lo que habitualmente hacemos. No se podía jugar por muchos motivos, hemos preparado un partido en los duelos aéreos, en balón parado, en balón largo, y hemos marcado en balón parado, hemos luchado y hemos hecho el partido que teníamos que hacer", analizó el italiano.

Preguntado si vio peligrar la eliminatoria dijo que "claro que sí". "Han igualado el partido en una acción individual muy buena, de calidad y después no hemos perdido la cabeza, hemos seguido jugando el mismo partido. Como he dicho, no se podía jugar otro tipo de partido. Esto era el partido que teníamos que hacer, que hemos preparado y que lo hemos ganado", indicó.

"¿Todavía de vacaciones? No, absolutamente no. Las vacaciones se acabaron después del partido de Getafe. Hoy, repito, hemos cumplido. La calidad no es para este tipo de partidos. Meter la calidad en este tipo de partidos no es posible. Hemos mostrado la cara de un equipo que habitualmente juega con calidad y que hoy ha puesto la calidad a un lado y ha luchado. Si no luchas aquí, pierdes como ha pasado el año pasado", añadió el de Reggiolo.

En relación a Lunin, que debutó esta temporada, Ancelotti afirmó que "ha hecho su partido y ha estado muy bien bajo palos, seguro". "También ha tenido algunos errores con el pie, pero a mí me gusta el portero que para en los palos. Con los pies lo podemos arreglar. Lo puede mejorar jugando más, esto es normal, en cada partido veremos. La Copa del Rey no es propiedad de Lunin, ni todos los partidos de la Liga son propiedad de Courtois", apuntó.

Sobre Hazard subrayó que "los jugadores de calidad han sufrido más que los otros esta noche". "Lo ha intentado como '9' y también estoy muy contento por Isco, que ha marcado en esa posición. Todo el equipo ha cumplido con sus características, de verdad, Rodrygo, Hazard, estos han sufrido más porque tienen más calidad", incidió.

"Espero que pronto veamos a ese Hazard con confianza. Tiene que tener más confianza en ese uno contra uno porque tiene la calidad para hacerlo en el regate, en el tiro y poco a poco yo creo que volverá. Lo importante es que sigue aguantando y sus condiciones físicas ya son mucho mejores. Ojalá pueda volver pronto a su mejor nivel", agregó sobre el internacional belga.

Por último, preguntado por Mariano, el entrenador merengue confirmó que el cambio fue por lesión. "Ha tenido una lesión, creo que ha sido en el muslo derecho, tenemos que evaluarlo en los próximos días. Desafortunadamente en este periodo puede pasar, es un periodo complicado, hemos jugado muy tarde y puede pasar", finalizó.