Ancelotti: "Isco está enfadado porque no juega, pero nunca me ha faltado al respeto"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que Isco Alarcón "nunca" le ha faltado al respeto y que no hay ningún "problema" entre ellos, aunque puede ser que esté "enfadado" porque no juega, y ha asegurado que el partido de Liga de Campeones de este miércoles ante el Sheriff Tiraspol puede ser "decisivo" si consiguen ganar.

"Le tengo mucho cariño. No es un gran problema. Le dije que calentase más y él dijo que ya estaba caliente. No hay un problema en esto. Está enfadado porque no juega, lo siento, pero nunca me ha faltado al respeto ni yo a él. La relación que tenemos no es solamente profesional, hemos pasado mucho tiempo juntos. Nos respetamos al máximo", declaró en rueda de prensa a raíz de las imágenes en el Nuevo Los Cármenes en las que el malagueño parecía negarse a seguir calentando.

Además, el técnico italiano se deshizo en elogios hacia el brasileño Vinícius. "Por su manera de jugar, es el jugador más desequilibrante en este momento. No hay muchos jugadores que hagan estas cosas en este mejor. Tiene que mejorar, pero tiene la humildad para mejorar y para no estar contento con lo que está haciendo. Quiere aprender, y lo va a hacer porque su cabeza es justa", afirmó.

Sobre el partido de este miércoles, recordó que en el partido de ida no tuvieron "buena experiencia con este equipo en el Bernabéu". "Tenemos que corregir errores, tratar de hacer lo que estamos haciendo bien en este momento, sin prisa y con la máxima confianza y tranquilidad. Nos conocemos muy bien, tenemos que hacer un partido completo. ¿Decisivo? Si ganamos, sí", advirtió.

Todo tras "un viaje largo, de cuatro horas". "El que juega tiene que adaptarse a todo. Uno de los únicos partidos que hemos perdido esta temporada fue contra el Sheriff, tenemos que hacerlo mejor", indicó, antes de hablar de posibles rotaciones.

"Las rotaciones son importantes para tener fresca a la plantilla, para dar motivación a todos, pero hay que tener en cuenta la dinámica del equipo, y ahora tenemos una buena dinámica. En el partido de mañana, Militao y Rodrygo pueden volver porque están frescos, pero por presión, no pienso", prosiguió. "¿El sheriff del vestuario? Es un vestuario lleno de calidad, personalidad, armonía... Los jugadores se encuentran bien entre ellos. Es un vestuario con mucha juventud, entusiasmo y al que me gusta entrenar porque hasta ahora no he tenido ningún tipo de problema", aseveró.

En otro orden de cosas, el preparador transalpino confesó que "no es complicado" ser entrenador del Real Madrid, sino un privilegio. "Si tienes que hacer una carrera, mejor tener un Ferrari que un 600. Todos los entrenadores tienen presión, todos los entrenadores son echados cada semana... Es parte de nuestro trabajo y asumo la responsabilidad de entrenar al club más grande del mundo", apuntó.

Por último, Ancelotti no quiso polemizar sobre la ausencia de Thibaut Courtois de los nominados a mejor portero de los premios 'The Best'. "Hay muchos buenos porteros en Europa. Yo solo puedo decir que para nosotros es un portero que no nos gustaría cambiar con nadie, y él no quiere cambiar este club por otro. Es un matrimonio que está bien. Para nosotros es el mejor", concluyó.