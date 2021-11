Ancelotti: "La plantilla del año que viene va a ser mejor"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se ha mostrado convencido de que la plantilla blanco del pr√≥ximo a√Īo "va a ser mejor" que la de esta temporada, aunque sin desvelar nombres, y ha asegurado que necesitar√°n su "mejor versi√≥n" para intentar superar este domingo al Sevilla FC en el Santiago Bernab√©u, donde no estar√° un Eden Hazard que considera que ha tenido "mala suerte" pero que est√° haciendo "todo lo posible para triunfar" en el club madridista.

"He hablado del futuro de este club, que siempre ha sido muy claro: el nuevo estadio, la plantilla que tenemos ahora, con muchos j√≥venes y mucha calidad... El futuro de este club va a ser mejor, no he hablado de nombres. La plantilla ya es muy buena, con mucha calidad, con el justo equilibrio entre experiencia y juventud. El a√Īo que viene va a ser mejor", declar√≥ en rueda de prensa respecto a unas declaraciones a 'Corriere dello Sport' en las que asegur√≥ que el presidente madridista, Florentino P√©rez, tiene "intenciones muy serias" para 2022.

Sin embargo, no quiso afirmar si en esas intenciones se encuentran los fichajes de Kylian Mbappé o Erling Halaand. "A mí me gustan los jugadores buenos y los dos son muy buenos", dijo. "Me imagino el nuevo estadio con Ancelotti. Lo importante es estar ahí. El Real Madrid va a jugar en el nuevo estadio y ojalá el entrenador sea Carlo", bromeó.

Por otra parte, el técnico italiano advirtió del peligro del duelo de este domingo ante los sevillistas. "Es un partido que nos exige mucho, porque jugamos con un equipo con mucha calidad, que necesita nuestra mejor versión. La dinámica del equipo es buena, pero el Sevilla tiene mucha calidad", apuntó. "Somos más eficaces, encontramos soluciones distintas en el juego posicional, a la contra, a balón parado... Es lo que el equipo muestra en este momento", explicó.

"Tenemos que estar contentos de lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que tener ganas de mejorar, pero las cosas han salido bien y podemos llegar a Navidad bien. La plantilla me encanta, tiene muchos aspectos positivos: calidad, experiencia, están bien entre ellos, tiene compromiso y es humilde. Me encanta el ambiente", relató.

Entre los disponibles estará Fede Valverde, mientras que David Alaba es duda. "Se entrenó y todavía tiene un poco de molestias; si tenemos un poco de riesgo, no jugará. No es un problema serio porque el ligamento no está afectado", indicó, asegurando que Gareth Bale "ha empezado a entrenar individualmente".

Sobre el estado del belga Eden Hazard explic√≥ que aunque ha entrenado le ha afectado "una gastroenteritis fuerte" y no est√° disponible. "No estoy en la cabeza de Hazard. Es un jugador que ha tenido mala suerte, que tiene mucha calidad. Siempre ha tenido el sue√Īo de jugar en el Real Madrid. Hay momentos en la carrera en los que no los pasas bien, pero hay que aguantar. Est√° haciendo todo lo posible para triunfar en el Real Madrid", expuso.

También adelantó que no rotará por decreto. "Intento hacer una evolución total en cada partido de los jugadores y poner al mejor equipo. No quiero cambiar algo que está saliendo bien por algo que se puede suponer. No quiero dar descanso a un jugador que no está cansado, si quiero ponerlo y no está cansado, lo pongo. Hasta marzo o abril hay mucho tiempo", afirmó.

Sobre el hecho de que solo el conjunto blanco haya asegurado su pase a octavos de la 'Champions' entre los espa√Īoles, el preparador transalpino destac√≥ que "algunos grupos est√°n muy competidos". "El Barcelona, el Atl√©tico, el Villarreal, el Sevilla... todos los equipos tienen todav√≠a la posibilidad de clasificarse, no creo que estemos solos en los octavos, creo que habr√° m√°s equipos espa√Īoles ah√≠", aventur√≥.

Por √ļltimo, Ancelotti rest√≥ importancia a las palabras del agente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, que asegur√≥ que los seguidores blancos se comportan de manera "asquerosa" con su representado. "He le√≠do esto. Son palabras de una persona que no conozco personalmente. Lo que s√© no es el pensamiento que tiene Bale. Bale respeta a la afici√≥n del Real Madrid y la afici√≥n del Real Madrid respeta a Bale. Le han pitado, pero no es el √ļnico al que han pitado", finaliz√≥.