Ancelotti le roba el espectáculo a la Seleção en Ecuador

“¡Oooh Ancelotti, oooh Ancelotti!...”. Desde que llegó a Ecuador, el técnico Carlo Ancelotti acaparó los reflectores y desplazó del centro de la escena a la propia Seleção, pese a contar con figuras como Vinícius Junior, Marquinhos y Richarlison, con quienes apenas logró rescatar un punto.

En su primer partido en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, el italiano de 65 años —conocido como 'Mister' o 'Carletto'— debutó el jueves en Guayaquil como técnico de la Verdeamarela, la primera selección que dirige en sus tres décadas de prestigiosa carrera en el fútbol europeo.

Su estreno al frente de Brasil y en canchas de Sudamérica, potencia del balompié continental, se selló con un 0-0 ante la Tricolor, para sumar 22 puntos y extender el sufrimiento por la clasificación al Mundial norteamericano.

Con su acostumbrado ceño fruncido, que no necesariamente significa que esté molesto, pantalón, chaqueta, camisa y corbata de distintos colores, Ancelotti se paró al filo del cuidado gramado del Monumental, siendo la atracción en su segunda visita al país.

Segundos antes del inicio del cotejo, el entrenador hizo lo que acostumbra: metió chicle a su boca para pasar masticando, lo que hace que pueda controlar la ansiedad durante las acciones, según ha explicado.

- "Es un espectáculo" -

Sus manos no pararon de moverse, aplaudiendo a sus discípulos sobre todo al conseguir tiros al fondo, apoyándolas en la cintura, tomadas detrás de la espalda y con ambas apuntando para dar instrucciones.

En otras ocasiones, quedó de brazos cruzados, pero siempre observando, caminando de aquí para allá en su espacio y plantándose lo más cerca al área rival cuando tuvo el arco lejos.

Hacia el minuto 11, en la primera llegada con peligro a la red brasileña, Ancelotti no se inmutó al borde de la cancha. En otras ofensivas, prefirió refugiarse un rato en el banco de suplentes.

Como un viejo zorro, simuló mantener la calma. Mano al bolsillo y otro chicle a la boca, y así... En una ocasión se acercó al juez de línea como para reclamar algo. También gesticuló al central.

Al pitazo final, abrazo con el DT de Ecuador, el argentino Sebadtián Beccacece.

El italiano se convirtió en un showman dentro y fuera de la cancha. El martes, al arribo del scratch a Guayaquil, un grupo de aficionados esperó en las afueras del hotel, a pesar de que avanzaba la noche, para corear el "oooh Ancelotti" desde antes de verlo descender del bus cargando una mochila a su espalda.

En el estadio Monumental, de propiedad del popular Barcelona ecuatoriano, siguió siendo la estrella que brilla con propia luz. La presencia del estratega "nos llena de satisfacción, es un espectáculo", expresó a la AFP Jorge Jiménez, un "barcelonista de toda la vida, a morir". "El espectáculo solamente se paga con ver la calidad de técnico triunfador que ha sido en Europa porque nadie puede discutir lo contrario", agregó este ingeniero químico de 70 años que después de Barcelona y del combinado de Ecuador se declara un "fanático" de Brasil. - Profesor - La fama de "Carletto" se propagó a las calles. "Es un técnico bastante famoso", dijo Carlos Carrillo, quien luciendo la camiseta de la Tricolor caminaba apurado por el centro guayaquileño. Con Ancelotti "va a mejorar" el pentacampeón Brasil, que viene en crisis y que obtuvo su último Mundial hace dos décadas, añadió el ingeniero electrónico de 34 años que gusta del "jogo bonito" y para quien "Pelé es el verdadero rey del fútbol". Con cara seria y su habitual ceja izquierda levantada, pero sin dejar su fácil sonrisa, el "Mister" encanta en todo lado. En la rueda de prensa previa al compromiso arrancó carcajadas entre los periodistas con sus dichos. "Los iniciales; me parece demasiado”, contestó sonriendo y sin dudar cuando un reportero le pidió que revelara de forma anticipada la oncena titular. No quiero decir no lo sé, lo sé", agregó. Se mostró gustoso de ir conociendo Brasil y a su gente. "Desde (el) Cristo Redentor, el recibimiento de la gente, los estadios (…) todo perfecto. A ver mañana", manifestó para volver a sacar risas. Ancelotti "no se muestra crecido", fue el comentario entre periodistas en el palco de prensa del estadio. "Gracias por el profesor", lanzó cuando un reportero ecuatoriano lo llamó así, como se estila en el fútbol nacional, añadiendo con un dejo de orgullo que "cuando me llaman profesor me encanta". Durante su paso por Guayaquil, señaló que "sé que tengo que cantar enfrente a los jugadores. No tengo absolutamente miedo de hacerlo porque me gusta un montón cantar". Ante una invitación a hacerlo ante los medios, replicó: "Ahora no, imposible", zanjó a pura risas. sp/cl