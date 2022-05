Ancelotti: "Lo primero que tengo que hacer es evitar problemas"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explic贸 su plan para las pr贸ximas semanas y que afect贸 al equipo en la derrota (1-0) ante el Atl茅tico de Madrid este domingo, con la intenci贸n como hizo en el Metropolitano de rotar, repartir minutos y "evitar problemas" de cara a la final de la Champions del 28 de mayo.

"No es el momento de una bronca en este periodo. No est谩bamos contentos en la primera parte porque hemos fallado muchos pases. En este tipo de partidos el aspecto mental es muy importante. A veces, es determinante. El Atl茅tico ten铆a ventaja en este sentido. Nosotros no necesit谩bamos puntos, pero necesitamos jugar un buen partido. En la segunda parte lo hemos hecho mejor. Necesit谩bamos dar descanso a los que estaban cansados para evitar problemas", afirm贸.

El t茅cnico italiano atendi贸 tranquilo a la rueda de prensa, tras un partido en el que el Madrid reaccion贸 tarde y que ense帽贸 la relajaci贸n del flamante campe贸n. "Ha sido un buen partido, sobre todo en la segunda mitad. Hemos estado cerca del empate y debemos seguir as铆. La prioridad era evitar problemas y dar minutos a los que menos han jugado. As铆 ser谩 en los pr贸ximos partidos", dijo.

"El jueves van a jugar los que menos han jugado hoy, Benzema, Modric, Vinicius. Estos partidos nos sirven para tener ritmo y hoy lo hemos tenido hasta el final", a帽adi贸, explicando que Mariano se cay贸 del once porque "ten铆a molestias en los isquios". El italiano confes贸 que quiere tener a todos listos para Par铆s.

"Benzema estaba cansado y no hab铆a recuperado. Lo primero que tengo que hacer es evitar problemas. Tambi茅n Modric estaba cansado y he preferido no meterlo desde el principio. La idea es que est茅n todos disponibles el d铆a 28 y trabajamos para ello. Tenemos el tiempo justo y debemos jugar estos partidos porque nos vienen bien. Tenemos la oportunidad de recuperar a todos y llegar bien a la final. Jugamos el jueves y no se puede trabajar", termin贸.