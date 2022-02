Ancelotti: "Los partidos ante el Rayo y la Real Sociedad son dos finales"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que los partidos de este s√°bado ante el Rayo Vallecano, en el que no estar√°n ni Gareth Bale ni David Alaba por sendas sobrecargas, y de la pr√≥xima semana ante la Real Sociedad son "dos finales" por LaLiga Santander, adem√°s de lamentar el "horror" de la guerra y mostrar su "cari√Īo" a un "preocupado" Andriy Lunin por la ofensiva rusa en Ucrania.

"Antes del Paris Saint-Germain tenemos dos finales; ganar en Vallecas y a la Real Sociedad significaría mucho para LaLiga. Voy a meter el mejor equipo contra el Rayo y la Real Sociedad antes del PSG", declaró en rueda de prensa ante la pregunta de si pretendía 'ensayar' un once sin Casemiro, sancionado para el partido de vuelta de octavos de 'Champions' ante el conjunto parisino.

En este sentido, recordó que hacerlo sería "una buena idea si tuviésemos partidos amistosos". "Pero no tenemos partidos amistosos. Kroos puede reemplazar a Casemiro y no necesita acostumbrarse a esa posición porque lo ha hecho muchas veces", advirtió. "Tengo jugadores con mucha experiencia y no lo nos necesito probar", continuó.

Adem√°s, el t√©cnico italiano confirm√≥ que ni el gal√©s Gareth Bale ni el austriaco David Alaba estar√°n disponibles este s√°bado. "Ma√Īana Bale no va a jugar porque, como Alaba, tiene una sobrecarga. No estar√°n en el partido y volver√°n al equipo la pr√≥xima semana", explic√≥.

Sobre el duelo ante el cuadro rayista, afirmó que será "difícil". "El Rayo lo está haciendo muy bien, sobre todo en casa. Va a ser un partido que nos exija mucho, pero el equipo está preparado y podemos hacer un buen partido", dijo.

Tambi√©n habl√≥ del estado del equipo, negando que haya alg√ļn problema de cansancio o f√≠sico. "No es un problema f√≠sico. Lo hemos hablado, nos viene bien jugar contra el Rayo. Es uno de los equipos que mejor juega en los primeros 30 minutos. Son momentos que pasan. Las selecciones afectan mucho, tratamos de combinar el trabajo t√©cnico y t√°ctico con el trabajo f√≠sico. Lo vamos a mejorar", expuso.

"Soy optimista. Es verdad que tenemos que evaluar lo que est√° pasado. No hemos tenido un buen periodo despu√©s de la Supercopa, hemos sufrido un poco, pero ahora estamos mejor. El partido contra el Alav√©s mostr√≥ una buena reacci√≥n y buenas sensaciones. Ojal√° podamos mostrar la mejor√≠a ma√Īana", prosigui√≥.

Sobre el momento de Marco Asensio, el preparador blanco explicó que "tiene calidad y la puede disfrutar". "Marco está motivado, está en una buena condición física y en muchos partidos ha hecho la diferencia. No solo hace goles, hace goles muy importantes", indicó.

"lunin est√° preocupado, todo esto le afecta"

Por otra parte, Ancelotti no eludi√≥ hablar de la ofensiva rusa en Ucrania, y desvel√≥ c√≥mo se encuentra el portero ucraniano Andriy Lunin. "He hablado con Lunin, tambi√©n el presidente, para mostrarle nuestro cari√Īo. Es un momento dif√≠cil, la guerra es un horror. Todo el club est√° cerca y le muestra su cari√Īo", manifest√≥.

"No tiene el esp√≠ritu que ten√≠a antes. Tiene personas cercanas en Kiev, la madre, amigos... Es normal que est√© preocupado. El entrenamiento le ayuda a no pensar siempre en estas cosas. Todo esto le afecta", a√Īadi√≥ sobre el estado actual del guardameta.

En este sentido, coincidi√≥ con el tenista espa√Īol Rafa Nadal al reiterar que no tiene sentido una guerra en pleno siglo XXI. "Estoy de acuerdo con Nadal. Es raro que en 2022 pueda pasar esto, pero est√° pasando. Tenemos que pensar en esto, nuestra vida va a cambiar. Ojal√° se pueda solucionar pronto. Mi abuelo estuvo en la Primera Guerra Mundial, mi padre en la Segunda, y me han contado muchas cosas. Es un horror", afirm√≥.

Preguntado por si preferir√≠a ganar LaLiga Santander o la Liga de Campeones, el t√©cnico madridista no quiso decantarse. "Hemos empezado la temporada en cuatro competiciones con la ilusi√≥n de ganar las cuatro. Ganamos la Supercopa y ca√≠mos en Copa del Rey. Ser√≠a importante ganar, sea LaLiga, la 'Champions' o las dos. Lo importante es llegar al final de la temporada con t√≠tulos", se√Īal√≥.

Por √ļltimo, destac√≥ que el FC Barcelona ha ganado la eliminatoria ante el N√°poles en la Liga Europa "jugando un partido muy completo". "El Barcelona siempre puede luchar por LaLiga, Este a√Īo tienen desventaja pero lo est√°n haciendo muy bien", dijo, sin valorar las palabras de Carles Puyol, que se apost√≥ una cena a que el Bar√ßa de Xavi ganar√≠a LaLiga. "Yo no apuesto. Apostar no tiene sentido. Lo estamos haciendo bien en LaLiga y tenemos que seguir", concluy√≥.