Ancelotti muestra su alivio tras la victoria del real madrid ante el atlético en los penaltis

Por Fernando Kallas

MADRID, 13 mar (Reuters) - Los aficionados y los jugadores del Real Madrid celebraron su trabajada victoria contra el Atlético de Madrid el miércoles para obtener un pase a cuartos de final de la Liga de Campeones, pero el entrenador Carlo Ancelotti se mostró más aliviado que entusiasmado por lo que dijo fue una actuación discreta. El Real Madrid se impuso por 4-2 en la tanda de penaltis, después de que la llave terminara 2-2 en el global, como parte de su intento del defensor del título por conquistar una inédita 16.ª Copa de Europa. Ancelotti se mostró decepcionado por el gol encajado en el primer minuto, que igualó la eliminatoria, después de que el Real Madrid lograra la ventaja de 2-1 en el partido de ida disputado en el Bernabéu la semana pasada e instó a sus jugadores a ser más precisos en su preparación para enfrentarse al Arsenal por un puesto en semifinales.

"He intentado explicar bien la prioridad y era no complicarse el partido perdiendo balones innecesarios que te pillasen descolocado", dijo Ancelotti en rueda de prensa. "Si marcaban el 2-0 sí se complicaba el partido. En la segunda parte de la prórroga hemos estado mejor en ese sentido. La mejoría siempre tenemos que buscarla y trabajarla. En este partido ya he explicado cuál era la prioridad. Parecía que necesitábamos marcar gol y nunca hemos estado fuera de la eliminatoria", afirmó. "El Atlético sale de esta competición con la cabeza muy alta porque ha jugado a su mejor nivel. Lo he vivido con tranquilidad. Cuando es una lotería o tiras la moneda, esperas y ha salido cara". (Información de Fernando Kallás; edición de Neil Fullick; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)