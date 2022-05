Ancelotti: "Nadie pensó que ganaríamos esta Champions"

"Es más fácil ganar esta competición con el Real Madrid que con cualquier otro equipo"

PARÍS, 29 May. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró "muy orgulloso" de sus jugadores tras conquistar la decimocuarta Champions en la historia del club blanco y destacó que "nadie pensó" en que sus pupilos podrían ganar esta Liga de Campeones.

"Esta Copa ha sido la más difícil, por cierto, porque nadie pensaba que se podía llegar a ganar, esto ha dado al equipo compromiso, confianza y lucha. Hemos sido capaces de crear un buen ambiente y añadido a la calidad individual de nuestros jugadores ha marcado la diferencia", analizó Ancelotti en rueda de prensa.

"La hemos merecido, hemos sufrido mucho desde octavos de final hasta hoy, pero nunca nos hemos rendido. Hemos gestionado muy bien el partido de hoy porque la clave era no darle profundidad a la delantera del Liverpool. Los cuatro defensas han jugado muy bien y cuando ellos han bajado la presión un poco hemos marcado y hemos ganado a un gran rival", manifestó el italiano ante los medios.

"El Liverpool no ha perdido muchos partidos esta temporada. Es más fácil ganar la Champions con el Real Madrid que con cualquier otro equipo. El aficionado del Real Madrid es especial, nace desde niño, la estructura del club hace que este club sea especial. Y estoy muy feliz por esto, y las cuatro Champions claro que me hacen felices. Pero la felicidad es mayor porque en mi vuelta a Madrid hemos hecho una temporada espectacular", valoró el de Reggiolo.

Además, Ancelotti recordó -otra vez- la llamada de Florentino Pérez el pasado verano. "Nunca dejaré de agradecer al presidente su llamada, y también a los jugadores por crear un buen ambiente. Hay veces que en estos vestuarios hay un poco de ego, otros jugadores que no aguantan el hecho de no jugar y aquí me quedo con esto, todo lo contrario, la facilidad que he tenido para entrenar a este equipo", desveló.

"Me quedo con la tranquilidad del vestuario para preparar este partido. Nunca he visto un poco de nerviosismo, es increíble, los nervios se han ido y el equipo ha estado muy bien. Los jugadores tenían una confianza increíble, y esa confianza llega por la historia de este club. Es la octava final seguida ganada. Es algo bastante raro en el fútbol", aseveró.

A nivel personal no tiene dudas de lo que le ofrece el Real Madrid en comparación a otros clubes. "Creo que después de cuatro años he tenido más dificultad para luchar por títulos por distintas razones, volver a Madrid ha sido un gran éxito. Es verdad que en este momento no pienso en los títulos que he ganado, sino en la felicidad que tengo", comentó.

Sobre Coutois destacó sus "grandes paradas" y de Vinicius, autor del gol del triunfo, tan solo dijo que le dio "la confianza que necesitaba". "Al principio de la temporada no jugó, pero luego cogió esa confianza y siempre jugó. Ha mejorado en la eficacia en la portería", dijo.

"En el regate siempre ha sido muy eficaz pero ahora está más acertado de cara a portería. Se toma más tiempo y la dificultad es estar cerca de la portería. Y cuando estás ahí hay que tomar su tiempo, estar frío y jugar con Benzema le ha ayudado. Hoy ha puesto la guinda al pastel", setenció Ancelotti.

Sobre el futuro dijo que "ahora el objetivo es empezar las vacaciones, y ya después pensar en la próxima temporada". "Esta campaña ha sido increíble, nadie lo espera, ni tan siquiera yo que soy muy optimista. Hemos ganado tres competiciones, Supercopa, Liga y Champions. Nunca dejaré de agradecer a este club y a estos jugadores", finalizó.