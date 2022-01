Ancelotti: "No estoy de acuerdo con Xavi, el partido ha sido igualado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dijo que no está de acuerdo con su homólogo del FC Barcelona, Xavi Hernández, al asegurar que fue un partido "igualado" y no "dominado en varias fases" por los culés, como dijo su técnico, además de subrayar la "gran calidad" de sus jugadores para resolver el pase a la final de la Supercopa.

"No estoy de acuerdo con Xavi, el partido ha estado igualado, ellos han utilizado más la posesión y nosotros la contra. Encajamos un gol por mala suerte. Ni ha dominado el Madrid, ni ha dominado el Barcelona. El hecho de haber bajado un poco la defensa era para jugar a la contra, que fue muy efectiva", analizó el italiano.

"Hemos encontrado realizado jugadas de calidad, de mucha calidad y los tres goles que hemos marcado son tres goles espectaculares. Ha sido un partido igualado, de verdad. Pod√≠a haber ganado el Barcelona o el Real Madrid, hemos visto dos caracter√≠sticas distintas de los equipos, en la primera parte nos crearon dificultades en los centros -cosa que el Barcelona raramente hace- y nosotros hemos disfrutado de nuestra calidad", a√Īadi√≥ Ancelotti.

"La calidad que tenemos en la parte de arriba para iniciar ataques r√°pidos es demasiado importante como para no disfrutarla", a√Īadi√≥ el de Reggiolo. "Es cierto que una de nuestras mejores armas son las contras. No es muy est√©tico el bloque bajo pero la calidad que tenemos para intentar un ataque r√°pido es demasiado importante como para no disfrutarlo", incidi√≥.

En otras cuestiones, Ancelotti fue preguntado por el cambio de Modric y el inmediato gol de Ansu Fati. "Es verdad, Modric tiene una calidad inmensa, es complicado presionarlo, pero Valverde ha marcado el gol que nos ha dado la final", puntualizó sobre su sustituto este miércoles." Tenemos que tener una balanza. Sin Modric algo vamos a perder pero con Valverde tenemos un jugador muy rápido que llega al área contraria como ha sido el caso del 2-3", afirmó.

Sobre Vinicius destacó su "calidad", de Carvajal dijo que "no es un jugador más" de esta plantilla por su "carácter" y confió en recuperar a Alaba para la final del domingo. "Hay mucho cansancio, es normal, pero todos podemos recuperarnos para el domingo. Hay que recuperar porque el desgaste físico y mental ha sido grande. Pero estamos felices y creo que nos vamos a recuperar mejor", comentó sin mostrar preferencias por el rival.

Por √ļltimo, Ancelotti desvel√≥ que Piqu√© le "ha explicado que ellos nunca tiran fuera el bal√≥n" en una jugada durante el partido. "Es respetable, lo importante era saberlo. No lo sab√≠a, solo por esto" y subray√≥ que el FC Barcelona est√° creciendo desde la llegada de Xavi al banquillo. "Es un equipo que est√° mejorando, han vuelto jugadores importantes. Es una plantilla muy buena, el trabajo de Xavi es bueno y el equipo va a seguir mejorando", finaliz√≥.