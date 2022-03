Ancelotti: "No hay euforia, solo eran los octavos de la 'Champions'"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "no" hay "euforia" en el equipo tras la remontada en Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain y ha recordado que "solo eran los octavos de final", y ha afirmado que est谩n "focalizados" en el partido de LaLiga Santander de este lunes ante el RCD Mallorca.

"En el equipo no hay euforia. Hemos ganado este partido, seguimos compitiendo en 'Champions', pero ma帽ana es otro partido de otra competici贸n y estamos muy focalizados en 茅l. Somos un equipo acostumbrado a mirar hacia adelante, incluso cuando ha logrado t铆tulos. Hemos ganado, pero solo son los octavos de final de la 'Champions'", declar贸 en rueda de prensa.

Sin embargo, s铆 reconoci贸 la emoci贸n vivida el mi茅rcoles. "Signific贸 mucho, m谩s que por lo deportivo, por lo ambiental y emocional. En cuanto a emociones, el equipo ha sabido dar todo a la afici贸n y la afici贸n ha empujado al equipo. Ha sido algo muy bonito. Sabemos que en el Bernab茅u tenemos un ambiente que en partidos importantes nos va a ayudar. Estoy muy contento por la felicidad de todo el ambiente madridista", apunt贸.

"Este partido significa que todos juntos hemos llevado al Real Madrid a cuartos, no necesito refuerzo. La ilusi贸n de entrenar a este club es tan grande que si te critican no importa. Ojal谩 podamos ganar algo esta temporada", continu贸.

Por otra parte, el t茅cnico italiano llam贸 a centrarse en el duelo liguero del lunes. "El Mallorca est谩 luchando por sus objetivos y va a dar lo m谩ximo. Los partidos de LaLiga est谩n diciendo que hay mucho equilibrio, porque faltan pocos partidos y todo el mundo va a dar lo m谩ximo", dijo, antes de hablar de posibles cambios en el equipo. "Como tengo a todos los jugadores disponibles, todos tienen la posibilidad de jugar. No veo a ning煤n jugador cansado, puede haber algunos cambios por el partido que necesitamos plantear", a帽adi贸.

Sobre el morboso encuentro con el delantero Kylian Mbapp茅, que el Real Madrid aspira a tener el pr贸ximo curso, Ancelotti reconoci贸 que no habl贸 con 茅l tras el choque. "Salud茅 a Verratti, porque fue mi jugador, y a personas que trabajaron conmigo, a Leonardo, gente cercana...", indic贸. "Todos los jugadores del PSG estaban muy decepcionados, pero esto es el f煤tbol. Es tan grande la felicidad como la decepci贸n", explic贸.

Adem谩s, no cree que la remontada vaya a ser definitiva para ayudar a decantarse a futbolistas como el ariete parisino para firmar por el conjunto blanco. "El partido del mi茅rcoles dej贸 una imagen muy buena del Real Madrid, pero el Real Madrid no necesita este tipo de partidos, habla su historia y su tradici贸n. Fue un partido muy bonito para todos, pero no necesita este tipo de partidos, ya tiene su imagen en el mundo", expres贸.

En otro orden de cosas, rest贸 importancia a un ranking de la revista brit谩nica 'FourFourTwo', que no meti贸 al belga Thibaut Courtois entre los diez mejores porteros del mundo. "Es una tonter铆a. Courtois, para m铆, es el mejor del mundo, pero soy partidista. Si dices que Courtois no est谩 entre los diez primeros, tienes que romper tu carnet de periodista o de lo que sea", asever贸.

Tambi茅n explic贸 que en el vestuario "no hay un solo l铆der", y que los jugadores que juegan menos "tambi茅n son importantes con el ejemplo". "Los que habitualmente juegan, como Karim, Luka, Toni, Casemiro, Courtois, Marcelo... son un equipo que est谩 lleno de l铆deres, es una suerte para un entrenador", asegur贸.

Sobre Camavinga, afirm贸 que "representa el presente y el futuro de este club". "El d铆a que Luka Modric, Casemiro o Toni Kroos tengan m谩s a帽os, tendremos a Camavinga, a Valverde, a jugadores del Castilla como Antonio Blanco. Tenemos el reemplazo ideal para estas leyendas del club", se帽al贸 para finalizar hablando de los posibles fichajes. "Tenemos que hablar con el club de este asunto, pero no vamos a tener problemas. Estoy de acuerdo al 100% con las decisiones que el club va a tomar pr贸ximamente", concluy贸.